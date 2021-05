Sen Eau Mbacke

Le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, exhorte l’Institut Pasteur à édifier les populations de la Commune de Mbacké en respectant scrupuleusement l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Diourbel. ‘’Les habitants de la Commune de Mbacké1 souffrent le martyr pour accéder au liquide si vital et si précieux pour la vie.

L’insécurité hydrique dans la Commune menace constamment la paix, la cohésion et la santé des populations et freine le développement humain, économique et social. Pour défendre leur dignité d’être humain et un accès satisfaisant des populations à l’eau, un Collectif dénommé : ‘And Sopi Ndoxum Mbacké’ a vu le jour en juin 2019. Le Collectif a mis en œuvre plusieurs initiatives citoyennes pour amener les autorités étatiques et la Sen Eau à mettre fin à l’insécurité et à la misère hydriques, en s’acquittant de leurs obligations contractuelles’’, indique le Forum civil dans un communiqué transmis hier, à EnQuête.

...La même source rappelle que, pour faire respecter les droits des habitants, le Collectif a saisi la justice. Par ordonnance de référé n°31 du 19 novembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de Diourbel a désigné ‘’le Laboratoire de Chimie Eau de l'institut Pasteur’’ pour ‘’une expertise aux fins de déterminer si l'eau distribuée aux populations de la Commune de Mbacké par la Sen Eau répondait aux normes de potabilité bactériologique et physico-chimiques édictées par l'OMS et pouvait être utilisée comme eau de boisson destinée à la consommation humaine’’.

‘’Le Tribunal leur avait imparti un délai de 2 mois à partir de la notification de la mission pour le dépôt du rapport. Après expédition certifiée conforme de l’ordonnance, le 30 décembre 2020, par l’Administrateur des Greffes, le responsable du Laboratoire de Chimie Eau de l’Institut Pasteur est saisi par lettre en date du 4 janvier 2021 par l’Avocat du Collectif, maitre Cheikh Fall du Cabinet Cheikh Fall’’, souligne le Forum Civil.

...Depuis la saisine du Laboratoire, selon notre source, les populations de la Commune de Mbacké attendent impatiemment l’expertise de l’Institut Pasteur ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Diourbel. D’après le Forum Civil, cette situation nourrit ‘’beaucoup d’inquiétude et de suspicions’’. Au vu des inquiétudes et suspicions légitimes des populations de Mbacké et du Collectif, le Forum Civil, demande au Collectif And Sopi Ndoxum Mbacké de ‘’continuer le combat pour recouvrer leur dignité humaine et faire respect les droits des habitants’’. Et aussi, invite la Sen Eau à ‘’respecter enfin ses obligations de fournir de l’eau, en qualité et en quantité’’, aux populations de Mbacké pour que celles-ci puissent aussi respecter à leur tour leurs obligations.