La première session de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel a débuté, avant-hier. Trois affaires ont été inscrites au rôle.

Quinze affaires sont inscrites au rôle du tribunal de grande instance de Diourbel siégeant en chambre criminelle. Il s’agit, dans l’ordre, de six trafics intérieurs de drogue, quatre affaires de viol, trois associations de malfaiteurs avec vol en réunion et deux tentatives d’assassinat. Les prévenus sont au nombre de 26. Pour cette présente session, les dossiers les plus anciens datent de 2019 et les plus récents de 2020. C’est la raison pour laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance a salué ‘’la célérité avec laquelle le tribunal travaille, parce que le plus ancien dossier date du 6 décembre 2019 et le plus récent du mois de septembre 2020’’.

Après avoir salué cette performance des juges du siège, ainsi que de leurs collègues magistrats instructeurs, pour la diligence apportée dans le traitement des dossiers, le procureur Aly Ciré Ndiaye a constaté l’absence de femmes dans ce rôle. Et c’est la raison pour laquelle il n’a pas manqué de noter que ‘’la délinquance est en grande partie l’apanage des hommes. Les sociologues et psychologues sont interpellés pour expliquer ce phénomène’’. Ces propos du procureur Ndiaye ont été prononcés lors de sa plaidoirie dans l’affaire de tentative d’assassinat et de détention d’arme de 3e catégorie opposant la partie civile Amdy Diallo au prévenu Aliou Ka.

Au terme des débats d’audience, le juge a suivi le procureur de la République dans son réquisitoire. Il a reconnu Aliou Ka coupable des faits de tentative d’assassinat et de détention illégale d’arme de 3e catégorie. Ce dernier avait asséné des coups de coupe-coupe à Amdy Diallo. Les faits ont eu lieu au village d’Ouridioffo, à quelques encablures de Touba.

Pour la répression, la cour a condamné Aliou Ka à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Il devra payer à la victime Amdy Diallo la somme de 4 millions de francs CFA, en guise de dommages et intérêts.

La deuxième affaire jugée est celle d’un trafic intérieur de chanvre indien. Cette affaire opposait le ministère public à l’accusé Bathie Touré dit ‘’Massamba’’. Ce père de 14 enfants, marié à deux épouses et habitant la commune de Bambey, a été reconnu coupable des faits de trafic intérieur de drogue portant sur quatre kilogrammes de chanvre indien. Il a écopé d’une peine de cinq années de réclusion criminelle.

Pour cette affaire, la cour n’a pas suivi le procureur de la République qui avait réclamé que Bathie Touré soit condamné à 15 ans de prison.

S’agissant de la troisième et dernière affaire de la première journée, le juge a ordonné une expertise psychiatrique au profit de Seydina Mouhamed Thiaw, accusé de tentative de viol, pédophilie et voies de faits sur des personnes mineures. L’hôpital Dalal Khel de Fatick a été désigné pour procéder à cette expertise dans un délai de trois mois.

Boucar Aliou Diallo