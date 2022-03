Après les témoignages de racisme et de favoritisme à l’encontre des ressortissants africains empêtrés dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie, le Groupe africain des ambassadeurs en Europe est monté au créneau pour faire respecter la loi internationale.

Le Groupe africain des Ambassadeurs à Bruxelles s’est donné comme mission la prise en charge des ressortissants africains coincés dans la guerre en Ukraine. Ces jeudi et vendredi 3 et 4 mars 2022, il a organisé une Session spéciale en visioconférence pour évoquer les flots de réfugiés déplacés dans les pays limitrophes de l’Ukraine dont des Africains. Cette rencontre s’est tenue à l’initiative de la Mission permanente de l’Union africaine auprès de l’Union européenne et la Mission d’observation auprès de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Depuis le début de l’opération militaire russe, de nombreux pays africains tentent d'aider leurs ressortissants à fuir l'Ukraine, sur fond d'accusations croissantes de racisme à l'encontre d'Africains aux frontières ukrainiennes. Sur les réseaux sociaux, des témoignages de ressortissants de pays africains documentent cette thèse. Dans une vidéo qui circule largement sur les réseaux sociaux, une mère nigériane avec son jeune bébé a été filmée en train d'être forcée physiquement de céder son siège. D’autres informations rapportent que des fonctionnaires polonais ont refusé l'entrée en Pologne à des Nigérians venant d'Ukraine.

L'Union africaine (UA) s'est dite "particulièrement préoccupée par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se trouvant du côté ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité".

Dans un communiqué conjoint, le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, Président en exercice de l'UA, et le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat se sont indignés de pratiques "choquants et racistes" qui "violeraient le droit international" qui précise que "toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit (...) quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale".

47 Sénégalais sur 65 recensés ont déjà traversé la frontière ukrainienne

Concernant le Sénégal, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Chargé des Sénégalais de l'extérieur, a fait le point sur la situation des Sénégalais en Ukraine, à la date du samedi 5 mars 2021.

Selon Moïse Sarr, ‘’sur les 65 Sénégalais recensés, 47 ont déjà traversé la frontière ukrainienne. Parmi ces 47 Sénégalais, 13 sont arrivés en France, 13 autres en Allemagne, un en Belgique et un en Slovaquie’’.

Face à la situation des Africains en Ukraine, le Groupe africain des ambassadeurs à Bruxelles a exprimé son ‘’indignation quant aux actes de mauvais traitements rapportés par le biais de témoignages de déplacés africains, tout en condamnant la discrimination raciale dont ces derniers ont été victimes.

’’Toutefois, il s’est félicité de l’activation par la Commission européenne de la Directive sur la protection temporaire (COM 2022 - 91 Final) du 2 mars 2022 garantissant la jouissance immédiate des droits de séjour, d’accès au marché du travail, au logement, à la sécurité sociale, à la couverture médicale et aux moyens de subsistance.

A cet égard, il a souligné la nécessité d’élargir le champ d’application des dispositions de l’article (2) de ladite directive portant sur ‘’(…) les ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leurs pays ou régions d’origine dans des conditions sûres et durables’’, pour englober les ressortissants africains en situation irrégulière en Ukraine déplacés dans les pays limitrophes, afin de leur permettre de continuer à séjourner dans ces pays ou ailleurs sur le territoire de l’UE, le cas échéant.

Tout en reconnaissant le rôle de l’Union africaine, de ses groupes et des ambassades des Etats membres actifs dans les différentes régions concernées par la crise humanitaire, le Groupe africain des ambassadeurs a exhorté la Mission permanente de l’UA à Genève et les Etats africains membres du Conseil des Nations Unies pour les Droits de l’homme, à donner suite à l’appel lancé par les hautes instances de l’UA à condamner toute discrimination raciale, d’où qu’elle vienne, et à assurer un traitement digne et équitable à toutes les personnes déplacées, quelle que soit leur origine.

Lamine Diouf