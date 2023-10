Situation palestine

Depuis plusieurs jours, les attaques sur la bande de Gaza sont devenues plus que sanglantes. Les messages de soutien au peuple palestinien se multiplient. Hier, dans un communiqué de presse, le Conseil national des imams et oulémas du Sénégal (Cnios) a dénoncé ‘’avec la dernière énergie la catastrophe humanitaire résultat de l’attaque d’Israël sur la bande de Gaza dont les dégâts sont estimés aujourd’hui à des milliers de morts et plus d’un million de déplacés en une semaine’’.

Face à ce tableau, ‘’le Conseil national des imams et oulémas du Sénégal (Cnios) exprime sa plus profonde douleur et sa solidarité totale au peuple palestinien. Depuis une dizaine de jours, au nom d’une vengeance disproportionnée, les populations civiles de Gaza sont bombardées sans relâche et intimées l’ordre de quitter leur propre terre avant une probable intervention terrestre.

Des réfugiés dans leur propre pays ! Les Gazaouis fuient depuis des jours, mais fuir vers où ? Sans retour comme les cas de 1948 à nos jours ?’’, se demandent-ils. ‘’Aujourd’hui, face à ce blocus complet étranglant Gaza par l’éternel agresseur, c’est une véritable catastrophe humanitaire sans précédent qui se déroule sous les yeux du monde entier et personne ne lève le petit doigt pour dire fermement stop à cette barbarie. L’eau, le gaz et l’électricité sont coupés, tout manque à Gaza. Le bilan continue de s’alourdir avec l’attaque lâche ce jour sur l’hôpital Ahli Arab de Gaza élevant le nombre total de victimes à plus de 3 500 morts et des dizaines de milliers de blessés’’, ont souligné les imams et oulémas du Sénégal. Ils dénoncent, par ailleurs, l’attitude des pays du Nord.

‘’L’Occident, comme à son habitude, pourtant prompte à jouer les gendarmes du monde ailleurs selon ses intérêts, jette de l’huile sur le feu. D’autres qui pouvaient réellement influer sur la situation se limitent tristement aux déclarations d’usage. Et l’ONU ? Ne parlons pas de la mourante et future ex-SDN. Il faut prendre garde, car l’escalade actuelle peut aboutir à un bouleversement total de l’équilibre fragile du Proche-Orient, mais pire, il faut craindre la radicalisation et une importation du conflit entre Palestiniens et Israéliens dans d’autres parties du monde’’, préviennent-ils. En outre, ‘’le Conseil national des imams et oulémas du Sénégal (Cnios) appelle les imams du Sénégal et de partout, ainsi que le peuple en général, à une union de prière, pour le retour de la paix dans la région. Le Cnios recommande à l’État du Sénégal qui a toujours été aux côtés du peuple palestinien à user de son leadership comme récemment exercé ailleurs, en prenant toutes initiatives pour un règlement définitif du conflit’’.