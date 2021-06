Chaque jour, dans les parcs réservés aux petits ruminants de Dakar communément appelés Seras, c’est plus de 2 000 bêtes qui sont égorgées. L’annonce est du président national de l’Association nationale des professionnels de la viande et du bétail au Sénégal (ANPROVBS) qui regroupe huit secteurs d’activité. Mamadou Fall Doudou prenait part à un séminaire de formation des formateurs sur l’embauche, au profit d’une centaine de femmes et de jeunes.

L’objectif, selon lui, est de voir comment stabiliser les prix des viandes et de bétail en période de soudure, à travers une formation pour une bonne sécurité alimentaire. ‘’Si c’était uniquement le Sénégal, nous n’allions pas avoir de problèmes. En Afrique, le Sénégal est le troisième pays où on consomme le plus de viande. Nous produisons, nous consommons, mais nous exportons aussi. A Dakar uniquement, on abat 2 000 petits ruminants par jour, mais nous exportons 20 % de notre production journalière. Grace à nos excellents techniciens, nous avons la meilleure qualité de viande en Afrique de l’Ouest. Donc, il faut qu’on aille vers l’innovation, la modernisation. Nous sommes en train de former nos enfants. C’est un secteur porteur’’, a expliqué M. Fall.

...Selon lui, en dehors de la consommation, au cours des 365 jours, en sus des autres cérémonies religieuses comme mondaines, toutes ne visent que le bétail. Donc, il faut, poursuit-il, qu’ils aillent à la production pour répondre à l’attente du chef de l’État dans le secteur de l’élevage. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l’Elevage et des Productions animales a informé que le gouvernement est en train de travailler pour voir comment faire pour éviter les augmentations des prix de la viande à cette période de soudure. Pour le Dr Mamadou Ousseynou Sakho, ils sont en train de voir comment faire pour qu’il y ait des animaux de qualité à vendre et de ne plus dépendre des autres pays. Pour cela, il faut travailler à stocker, à garantir l’alimentation, à faire des réserves.