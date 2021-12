Le mandat du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la Minusca a été renouvelé jusqu’au 15 novembre 2022. Mankeur Ndiaye a profité de la conférence hebdomadaire de la Minusca pour faire son bilan.

Le samedi 4 décembre dernier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) a présenté la résolution 2605 (2021) qui renouvelle son mandat à la tête de cette structure jusqu’au 15 novembre 2022 au président de la République Faustin Archange Touadéra.

Hier, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Minusca, Mankeur Ndiaye est longuement revenu sur son bilan. Sur le plan sécuritaire, dit-il, la ‘’bravoure’’ et la ‘’posture robuste’’ des Casques bleus de la force et de la police, dont sept sont tombés au front lors des attaques de la période post-électorale, ont permis de faire échec à l’inacceptable tentative de prise du pouvoir par la force par les rebelles et aux violences, tant à Bangui qu’à Bossembélé, Bossangoa et sur l’axe Damara - Sibut notamment, parfois aux côtés des forces de défense et de sécurité centrafricaines.

Dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’État, les efforts combinés de la Minusca, du gouvernement et des partenaires ont contribué à la présence effective de l’État aux côtés de ses administrés, avec la présence en poste de 77 % des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture à travers le pays ainsi que la mise en activité de 69 % des tribunaux de première instance et des cours d’appel.

Un total de 34 projets d’appui aux municipalités devrait démarrer sous peu

L’appui de la Minusca, lors du mandat précédent, a également porté sur la création ou l’amélioration des conditions de travail des représentants de l’État, avec le financement de 47 projets de construction ou de réhabilitation des sièges de préfectures, de sous-préfectures, de mairies, mais aussi des tribunaux, des prisons, des commissariats et des brigades, à hauteur de 802 millions francs CFA. Un total de 34 projets d’appui aux municipalités devrait démarrer sous peu, pour un montant total de 612 millions francs CFA.

‘’Le peuple centrafricain dans sa diversité, ainsi que les partenaires internationaux, nourrissent tous l’espoir de voir le pays pleinement pacifié et d’assister à des élections locales crédibles et participatives, les premières depuis 1988, pour consolider le processus de démocratisation, renforcer l’État de droit et rendre plus effective la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire national. J’ai l’intime conviction que bâtir un projet commun porté par tous les segments de la population centrafricaine et partagé avec tous les partenaires régionaux et internationaux est plus que jamais nécessaire. Je réaffirme notre volonté totale de poursuivre nos efforts dans l’exécution du nouveau mandat, sous le signe du dialogue interactif et de la coopération renforcée avec le gouvernement et l’ensemble des acteurs et des partenaires, y compris avec nos collègues des agences des Nations Unies en RCA. C’est ensemble que les nombreux défis du pays seront relevés’’, a expliqué le chef de la Minusca.

Selon qui la mise en œuvre des tâches relatives à la restauration de l’autorité de l’État et à la réforme du secteur de la sécurité s’est notamment traduite par l’appui au recrutement et à la formation des 986 nouveaux membres des Forces de sécurité intérieure centrafricaines (FSI), à savoir 494 (dont 133 femmes) pour la police et 492 (dont 132 femmes) pour la gendarmerie. Désormais, la RCA dispose d’un effectif de 6 530 FSI recrutés, formés et déployés grâce au soutien de la police de la Minusca, en coordination avec le gouvernement et d’autres partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), poursuit-il.

Sous son leadership, précise-t-il, la Minusca mettra en œuvre sa vision stratégique visant à créer les conditions politiques, sécuritaires et institutionnelles qui permettent d’engager une réconciliation nationale et d’instaurer une paix durable par la mise en œuvre de l’APPR et l’élimination de la menace que représentent les groupes armés, en adoptant une approche globale et une posture proactive et robuste.

À cet effet, le Conseil de sécurité a décidé, à travers la résolution 2566 (2021), de renforcer les effectifs de la Minusca, avec 3 690 Casques bleus supplémentaires (2 750 pour la composante militaire et 940 pour la composante police). ‘’La résolution 2605 souligne clairement que ‘’l’exécution effective des mandats de maintien de la paix relève de la responsabilité de toutes les parties prenantes et qu’elle dépend de plusieurs facteurs essentiels (…)’’.

Il s’agit donc d’une responsabilité collective qui concerne, au premier plan, les autorités centrafricaines, notamment dans leurs efforts pour promouvoir une paix et une stabilité durables et lutter contre la présence et l’activité des groupes armés par une appropriation nationale renforcée de l’APPR et sa bonne mise en œuvre ainsi que par la réforme du secteur de la sécurité.

Les tenants de la résolution 2605

Mankeur Ndiaye a indiqué que la résolution 2605 reconduit les principales tâches prévues dans le mandat précédent. Au-delà de la protection des civils qui demeure au cœur de son mandat, poursuit-il, le Conseil de sécurité a investi la mission d’autres tâches prioritaires de bons offices et d’appui au processus de paix, y compris à la mise en œuvre du cessez-le-feu, d’aide à l’acheminement immédiat, complet, en toute sécurité et sans entrave de l’aide humanitaire, tout en contribuant à atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19, ainsi que de la protection des biens et du personnel de la mission.

Les autres tâches assignées portent sur la promotion et la protection des droits humains, l’appui au dialogue républicain et aux élections locales, l’appui à l’extension de l’autorité de l’État, au déploiement des forces de sécurité et au maintien de l’intégrité territoriale, la réforme du secteur de la sécurité (RSS), le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement (DDRR) y compris le cantonnement et l’action en faveur de la justice nationale et internationale, de la lutte contre l’impunité et de l’Etat de droit.

Les questions de genre et de protection de l’enfance, poursuit-il, seront bien entendu pleinement prises en compte dans le mandat. Parmi les nouvelles activités introduites dans le mandat, figure le soutien aux autorités centrafricaines à l’application et au suivi du cessez-le-feu déclaré par le chef de l’État centrafricain, le 15 octobre 2021, à l’organisation d’un dialogue républicain pleinement inclusif, afin de dresser les causes profondes du conflit de manière inclusive et d’entretenir un climat politique de confiance, ainsi que le combat contre la menace des engins explosifs. La mission est déterminée à soutenir un dialogue inclusif et crédible pour les Centrafricains, dans le cadre de son mandat.

Selon M. Ndiaye, si la résolution 2605 offre à la Minusca les moyens de soutenir les autorités centrafricaines à faire face aux défis actuels et à venir de la RCA, elle permettra aussi à la mission de consolider les acquis antérieurs, fruits d’un engagement total et impartial de son personnel et d’un investissement important tant dans ses zones de déploiement que dans d’autres parties du territoire centrafricain.

La résolution 2605 demande également aux autorités centrafricaines de mener d’urgence une entreprise de réconciliation véritablement inclusive dans le pays et de prendre des mesures en faveur, entre autres, de l’amélioration de la situation sécuritaire, du respect des Droits de l’homme, de la justice et de la lutte contre l’impunité ainsi que pour le redressement économique du pays’’, a conclu l’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal.

