Après une période de fête riche en célébrations, l’heure est au bilan pour la Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED S.A.)

Cette année, selon un communiqué, la SONAGED S.A. a renforcé ses dispositifs pour relever le défi de la gestion des déchets issus des sacrifices, avec 5 500 agents déployés sur tout le territoire national, une flotte de véhicules augmentée de plus de 30 %, des des équipements modernes tels que caisses polybennes, bennes tasseuses, tricycles et Points de Regroupement Normalisés (PRN).

La mobilisation a permis de couvrir 365 marchés, dont 163 à Dakar et 202 dans les régions, 597 camions BOM et 44 camions BTP déployés dans toutes les zones sensibles, 28 équipes mobiles sur tricycles, pour des interventions rapides et ciblées. La distribution de 2 000 sacs de 50 kg aux points de vente de moutons, pour une gestion à la source efficace.

Le Ministre Moussa Bala Fofana a tenu à féliciter et remercier les agents mobilisés dans tout le pays, notamment à Dakar, Diourbel et dans d’autres régions. Il a rappelé leur dévouement, leur courage,

et leur rôle déterminant dans la réussite de cette opération. ‘’Ils ont travaillé sans relâche pendant que beaucoup célébraient en famille. Leur engagement est à la hauteur de nos attentes et de notre fierté nationale’’, a déclaré M. Fofana dans le document.

Pour sa part, le Directeur Général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, a affirmé que la réussite de cette opération repose avant tout sur la responsabilité de chacun. ‘’La mobilisation collective, la discipline communautaire et la sensibilisation permanente sont nos meilleurs alliés pour préserver notre environnement et garantir la sécurité sanitaire de notre pays’’ a indiqué M. Sarr

La même source d’ajouter que les chiffres de cette année témoignent de la rigueur de l’organisation, de la solidarité nationale et du professionnalisme de nos équipes sur le terrain. La réussite de cet effort collectif renforce la conviction que la propreté et la sécurité sanitaire restent des priorités absolues, même dans les moments de fête. ‘’La SONAGED souhaite également rappeler que la participation citoyenne a été renforcée après une campagne de sensibilisation à l’attention du public : respecter les points de dépôt, trier et conditionner ses déchets, attendre le passage des agents… La propreté de notre environnement est l’affaire de tous.

Ensemble, la gestion des déchets lors de cette Tabaski a prouvé que, grâce à la mobilisation collective, à la sensibilisation, à la discipline communautaire et à l’engagement de chacun, il est possible de préserver la beauté de nos villes et la santé de nos populations’’ a souhaité la SONAGED SA