Le groupe Sonatel a été retenu comme gestionnaire délégué de la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN), lors du Conseil des ministres de la République du Bénin en date du 24 mars dernier. Hier, à Cotonou, le partenariat a été officialisé avec la signature de la convention entre l’Etat béninois et l’opérateur téléphonique, leader dans la quasi-totalité de ses pays de présence. A travers cette convention, le Bénin choisit le groupe Sonatel comme partenaire stratégique pour ‘’son expérience’’ et ‘’ses compétences avérées’’ dans la gestion de réseaux et services de communications électroniques fixes et mobiles, renseigne un communiqué reçu, hier à EnQuête.

Selon la note, c’est dans le cadre de la mise en œuvre des réformes structurelles dans le secteur des télécommunications que la SBIN a été autorisée, en plus de sa mission de gestion des infrastructures numériques et de vente en gros de capacités, à fournir des services de communications électroniques mobiles aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. ‘’Pour relever ce défi et dans un contexte concurrentiel, l’Etat du Bénin a pris la décision de recruter un gestionnaire délégué bénéficiant de compétences solides et d’une expérience avérée, l’objectif étant de rendre la SBIN rapidement opérationnelle et efficace pour proposer des offres et services compétitifs aux consommateurs, aux entreprises et aux autres acteurs télécoms’’, explique-t-on dans le communiqué.

... Ainsi, à travers la gestion déléguée, le groupe Sonatel compte accompagner la SBIN par un partage de compétences techniques et commerciales et un partage d’expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan schéma directeur, avec le déploiement d’un réseau mobile de dernière génération, le lancement de services mobiles et de mobile money et le renforcement des activités actuelles. Sonatel poursuit ainsi sa politique de diversification de marchés et sa transformation en opérateur multiservices qui lui a permis d’’’atteindre et de consolider’’ une position de leader dans le secteur des télécommunications en Afrique de l’Ouest depuis une décennie.

Car, en plus de son marché historique au Sénégal, les opérations de croissance ont permis à Sonatel de maintenir des parts de marché fortes et dynamiques dans 4 pays : le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau et la Sierra Leone. Le directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, se dit honoré par ce choix porté sur l’entreprise qu’il dirige et affirme la ‘’détermination’’ du groupe à mettre en œuvre la vision du président la République du Bénin, M. Patrice Talon de ‘’transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest pour l’accélération de la croissance et de l’inclusion sociale’’.