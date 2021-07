Le ministre des Forces armées (MFA), Sidiki Kaba, qui présidait hier la sortie de la 39e promo de l’Enoa à Thiès, a appelé les nouveaux officiers à s’inspirer de leur parrain le colonel Gana Ngom.

La cérémonie de remise d’épaulettes de sous-lieutenant à la 39e promotion de l’École nationale des officiers d’active (Enoa) de Thiès a eu lieu, hier, dans la capitale du Rail.

Selon le ministre des Forces armées qui présidait la rencontre, elle marque l’entrée solennelle des récipiendaires dans la famille des officiers. Pour Me Sidiki Kaba, afin que l’Enoa continue de répondre aux exigences des défis qui interpellent l’armée, il urge de changer certaines choses. C’est tout le sens du programme stratégique de modernisation de cette institution, renseigne-t-il. Le président de la République, Macky Sall, selon lui, n’a ménagé aucun effort pour que cette pépinière d’où germe l’élite des Jambars remporte le pari de la modernité.

Il a rappelé d’ailleurs que, conformément à son décret de création, l’Enoa forme des officiers pour toutes les armées, la gendarmerie nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. ‘’C’est le lieu, pour moi, de saluer l’engagement et la clairvoyance dont vous faites montre, pour conduire les projets de montée en puissance de l’Enoa, d’harmonisation et de centralisation de la formation de nos officiers. Les efforts de modernisation résultent également de l’importance que le Sénégal accorde à la préservation de cette confiance. Aussi, nous apprécions à sa juste valeur tout le soutien dont nos partenaires internationaux nous gratifient. Ce moment tant attendu, après deux années de labeur, de sacrifices et de privations, constitue un tournant décisif de votre vie. Il consacre votre accession au statut d’officier que votre illustre parrain a assumé avec une exemplarité remarquable, comme nous l’a si bien rappelé le commandant d’école’’, a soutenu le ministre.

‘’Vous devez en permanence vous demander si vous serez à la hauteur des attentes de votre patrie. Et ces attentes, le chef d’Etat-major général des armées les a si bien comprises que son effet majeur dans son ordre du jour n°1 consiste à ‘former les soldats dans leur cœur de métier’. Votre parrain aussi l’avait bien compris, comme en atteste son parcours héroïque. L’ultime hommage que votre promotion pourrait rendre à ce dernier, consistera à épouser toutes ses qualités. Vous suivrez ainsi les pas de la générosité, de l’humilité, du sens de l’honneur, de la loyauté, de l’intégrité, du courage et du don de soi’’, dit le ministre.

Selon Me Kaba, les évolutions contemporaines de la guerre et l’apparition de menaces inédites et complexes requièrent de la ‘’Grande muette’’ une adaptation continue et ingénieuse. Le colonel Gana Ngom, poursuit Me Sidiki Kaba, leur a fourni une belle illustration.

En effet, face au changement tactique de l’ennemi qui, désormais, utilisait des obstacles à base de mines, ‘’Gana la guerre’’ a créé une sonde artisanale pour détecter ces engins mortels, préservant ainsi nombre de Jambars d’une mutilation, voire d’une mort certaine. ‘’Gardez à l’esprit que la guerre, comme nous le suggère le stratège prussien Carl Von Clausewitz, se gagne bien avant que les combats ne commencent. C’est donc dire combien votre responsabilité dans la préparation de vos hommes au combat est essentielle. Soyez pour vos soldats des exemples, pour mieux vous conforter dans votre mission d’éducateur et de meneur d’hommes. Inculquez-leur le goût de l’effort, mais aussi le sens de la probité morale et le souci du bien commun. Je demeure convaincu que la formation que vous venez de recevoir à l’Ecole nationale des officiers d’active vous place largement à la hauteur des défis qui vous attendent. La bravoure et le professionnalisme qui font aujourd’hui le renom de nos forces armées doivent être votre viatique sur les théâtres d’opération intérieurs et extérieurs’’, a conclu le ministre des Forces armées.