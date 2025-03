Sortie promo Ali Imran

La cérémonie de sortie de la 17e promotion du Saint Coran du daara ‘’Ali Imran’’ dirigé par Oustaz Alioune Sall a eu lieu hier. Selon le président de l’association Ali Imran, cet événement leur permet chaque année de magnifier le Saint Coran surtout avec ce daara moderne.

D’après Salif Sow, la promo de cette année est forte de 19 personnes dont 12 garçons et 7 filles qui ont mémorisés intégralement le Saint Coran. ‘’Vous savez en fait mémoriser le Saint Coran, c'est pas une chose qu'on peut quantifier dans le temps. Mais ce qui est sûr, c'est au moins quatre ans sont prévues pour que l'enfant puisse mémoriser carrément le Saint Coran pour un enfant qui est assez intelligent.

Nous sommes des musulmans en tant que musulman, notre credo c'est seulement de faire la lumière divine à travers des enfants de 7 ans et 8 ans et de six ans même parfois. Et ça il y a pas de prix. Ali Imran en inconscient et tout son crédo. Notre guide, Oustaz Alioune Sall, qui l’a compris, œuvre inlassablement pour vraiment faire la promotion de l'islam, de l'humain à travers l'éducation islamique. C'est nous qui formons la crème de la société sénégalaise à travers le Saint Coran’’ a confié M. Sow.