Ces derniers temps, les Sénégalais se plaignent du manque de sucre noté sur le marché. Certains commerçants en profitent pour se remplir les poches. Hier, le Service départemental du commerce de Mbour a pris, la main dans le sac de sucre, des commerçants qui vendaient le sac à un prix supérieur à celui homologué.

Certains commerçants veulent vraiment profiter de la tension notée sur le sucre, sur le marché sénégalais, pour se faire de l’argent. Ces derniers s’adonnent à des pratiques commerciales peu recommandables, en vendant le sac à 30 000 F CFA.

C’est dans ce sens que Papa Amadou Bigué Ndiaye et son équipe ont mis la main sur un camion contenant 10 tonnes de sucre. ‘’Depuis quelque temps, on est confronté à une tension sur le sucre. Ce qui donne lieu à des pratiques peu orthodoxes, à savoir des pratiques illicites sur le sucre, des manœuvres frauduleuses et un marché noir’’, a informé le chef du Service du commerce de la capitale de la Petite Côte.

Il ajoute : ‘’Aujourd’hui, vers les coups de 15 h, nous avons été informés par le responsable d’une société de gardiennage, de la présence d’un camion aux abords de la Sonatel de Mbour qui était en train de s’adonner à des pratiques de prix illicites. D’après ses informations, le sucre était vendu à 30 000 F le sac dans une ruelle.’’ Informés de ces actes, ils ont effectué un déplacement pour y voir plus clair.

Ainsi, explique-t-il, ‘’nous avons dépêché un acheteur sous l’anonymat à qui l'on n’a pas voulu vendre directement au niveau du camion et qu’on a renvoyé au magasin. Mais quand il s’est présenté au magasin, on ne lui a pas vendu, parce qu’il n’était pas connu des lieux. Quand il est revenu, nous nous sommes directement présentés au camion. Malheureusement pour le vendeur, nous avons trouvé une dame assise sur deux sacs de sucre et à qui nous avons gentiment demandé le prix d’un sac. Elle nous a clairement dit qu’il lui a vendu le sac de sucre cristallisé à 30 000 F CFA’’.

Sur cette lancée, M. Ndiaye poursuit : ‘’Forts de ce constat, nous avons directement appelé le responsable du marché pour l’informer de ce qui se passe. C’est à partir de ce moment qu’on a saisi le camion qui est en train d’être déchargé actuellement dans nos services.’’

Dans la foulée, le chef de service rappelle que les autorités ont mis les bouchées doubles pour arrêter cette spéculation illégale sur le sucre. ‘’Nous avons reçu des instructions de la part du directeur du Commerce intérieur et de la part du ministre qui ont demandé de sanctionner sévèrement les pratiquants de prix illicites. Et les gens qui vont s’adonner à des manœuvres frauduleuses, nous allons les sanctionner’’, a assuré Papa Amadou Bigué Ndiaye.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)