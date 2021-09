Dakar accueille, ce 30 septembre 2021, la première cohorte du ‘’Demo Day’’ de l’Africa Startup Initiative Program (Asip) accélérateur de Telecel Group. Après trois mois de structuration, de réajustements, de collaboration et de Business Development facilités par l’accélérateur technologique de renom, Startupbootcamp Afritech, les 11 meilleures startups sélectionnées présenteront leur travail à un public en direct.

Cette activité à dimension internationale, se déroulera au D-hub, l’incubateur lancé par la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ.) Le ‘’Demo Day’’ qui sera retransmis en direct à travers des plateformes digitales, permettra, selon Africa Startup Initiative, aux startups participantes, d’une part, de partager leurs parcours inspirants et enrichissants sur une scène mondiale et, d’autre part, de présenter leurs produits aux parties prenantes intéressées dans les espaces de discussion dédiés.

‘’Le ‘Demo Day’ est l’occasion pour les investisseurs internationaux et les entreprises sponsors d’avoir un premier aperçu privilégié de certaines parmi les solutions les plus innovantes de l’Afrique pour les industries clés dans les domaines tels que la FinTech, l’InsureTech, l’AgriTech, le e-commerce, la e-santé, et le CleanTech. L’événement permettra également aux startups de passer dix jours au Sénégal, de se familiariser avec l’écosystème local et de rencontrer divers acteurs influents des secteurs public et privé’’, ajoute la plateforme.

Au cours de la préparation de la cohorte de cette année, l’initiative de trois mois a attiré 2 230 candidatures provenant de toute l’Afrique. Parmi ces candidatures, les 22 meilleures équipes technologiques ont été invitées à participer aux journées de sélection finale et, après un ‘’processus de sélection rigoureux’’, les 11 meilleures ont été retenues pour participer à l’événement. ‘’Les 11 startups qui ont été sélectionnées pour participer à ce programme sont toutes exceptionnelles ; elles sont les futures entreprises qui mèneront les économies du continent africain. Nous sommes impatients de les voir à Dakar et nous sommes convaincus que leurs progrès au cours des trois derniers mois sont considérables’’, fait savoir la directrice adjointe du groupe Telecel, Eleanor Azar.