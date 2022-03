Les problèmes entre les membres du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche (Sudes/ESR) sont loin de connaître leur épilogue. Hier, dans un communiqué, les membres du Sudes s’indignent de l’attitude du recteur Ahmadou Aly Mbaye. Ce dernier aurait ‘’franchi une ligne rouge cette semaine, par une attaque basse et ignoble contre la famille de (leur) camarade secrétaire général du Sudes/ESR, Oumar Dia’’, lit-on dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. En effet, lundi dernier, M. Mbaye ‘’a signé et adressé une lettre estampillée «Confidentiel» à M. Dia.

Il y ‘’exige la preuve de la réalité des soins du fils de ce dernier et des qualifications de la clinicienne qui le suit. Cette instrumentalisation du handicap d’un enfant par le recteur à des fins d’intimation syndicale, au-delà de son caractère inqualifiable et ignoble, est une atteinte aux droits de l’enfant et au droit à la santé, des droits que l’on croyait hors de portée des atteintes de plus en plus fortes aux libertés académiques dans l’enseignement supérieur au Sénégal’’, indique-t-on dans la note.

Le Sudes/ESR regrette ‘’la brutalité croissante des méthodes de harcèlement et d’intimidation du recteur qui agit en toute impunité et qui abuse en toute circonstance de son pouvoir’’ et qui est ‘’encouragé par le silence incompréhensible des plus hautes autorités’’. En outre, ‘’au-delà des collègues victimes des agissements honteux du recteur, c’est le Sudes/ESR qui est visé par ce qui apparaît clairement comme une volonté inavouée d’écraser toute résistance à son arbitraire, en violation manifeste des libertés syndicales et académiques garanties par la loi’’.