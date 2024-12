Suivi rentrée scolaire

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) a déployé une mission nationale de suivi dans les 14 régions du Sénégal. En effet, cette initiative visait à évaluer l'état de la rentrée scolaire et superviser le renouvellement des antennes régionales avec le bilan des réalisations, les défis et enjeux pour le plan quadriennal 2025 – 2029. Ainsi, la mission a mis l’accent sur cinq axes, dans la période du 26 octobre au 30 novembre 2024 derniers. Pour l’axe nord, Matam est impactée par la crue des fleuves.

Des écoles fermées pendant au moins un mois à cause des inondations issues du débordement du fleuve sans possibilité de connecter les élèves aux enseignants à cause de la non couverture en réseau de téléphonie et du manque de dispositifs adéquats. Saint-Louis fait face à la vétusté des bâtiments scolaires et à l'avancée de la mer, nécessitant des interventions structurelles pour protéger les élèves et les enseignants. Quant à Louga, elle est caractérisée par sa population nomade, ce qui exige un modèle éducatif adapté aux réalités des transhumants’’. Sur l’axe Sud Kolda, il est constaté une prévalence de violences basées sur le genre et la persistance de problèmes d’état civil. ‘’Sédhiou a inauguré son premier lycée d'excellence, suscitant autant d'enthousiasme que de frustrations chez les populations locales’’ d’après la Cosydep. Ziguinchor, est quant à elle, ‘’encore affectée par les récentes crises sociopolitiques, doit rétablir son réseau scolaire et numériser son état civil’’.

...Quant à l’axe Est, il regroupe Kédougou; Tambacounda et Kaffrine. Cette dernière région cité, ‘’avec ses nombreuses écoles coraniques, gagnerait à intégrer davantage les autorités coutumières dans la gestion éducative’’, selon le communiqué de la Cosydep. A Diourbel, l’axe Centre, ‘’les taux de scolarisation restent faibles et nécessitent un renforcement des écoles franco-arabes et du secteur non formel. Kaolack qui doit s'engager dans une approche intégrée alliant éducation, santé et assainissement et Fatick qui est confrontée aux contraintes environnementales, exige une logistique adaptée aux zones insulaires’’. Pour l’axe Ouest ‘’malgré la forte présence d'écoles privées à Dakar, la zone fait face aux défis de vétusté et à des effectifs pléthoriques dans les banlieues et pour Thiès marquée par l'émigration clandestine et la pollution industrielle, appelle à une mobilisation accrue de la RSE pour protéger les communautés scolaires’’.