Surveillance épidémiologique des zoonoses 

Le Laboratoire de sociologie, d’anthropologie et de psychologie (Lasap) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas), le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (Masae), le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique (Mete), a annoncé, dans un communiqué de presse reçu hier à ‘’EnQuête’’, le lancement d’une ‘’version pilote de la plateforme d'intelligence artificielle pour la surveillance à base communautaire des maladies zoonotiques au Sénégal’’.

Elle ‘’vise à optimiser la précocité de la détection et l’alerte dans le cadre d'une surveillance intersectorielle et de la base communautaire des maladies zoonotiques par le biais d'une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle et la science des données. Elle s’inscrit dans une approche "One Health" visant à renforcer la santé humaine, animale et environnementale par une prise de décision et une réaction rapide, tout en impliquant activement les communautés, de manière juste et équitable, sans discrimination de genre.

Le projet valorise l'idée que les solutions technologiques aux problèmes de santé ne peuvent fonctionner que lorsqu'elles sont inclusives et impliquent, par une démarche de co-création, les utilisateurs des connaissances et les parties prenantes locales, à chaque étape de leur conception, développement et évaluation, en tant que co-chercheurs et non de simples bénéficiaires’’, informe-t-on dans la note.

En outre, cette plateforme de surveillance sanitaire Sénégal ‘’vise à faciliter la surveillance de la base communautaire par des alertes précoces des événements inhabituels survenant dans le monde humain, animal et environnemental, à soutenir la promptitude dans la collecte et l’analyse multisectorielle des données, à faciliter la communication et le partage d'informations entre les secteurs à partir du niveau communautaire et d'aider le niveau central à prendre à temps les mesures appropriées’’.