Les médicaments antipaludiques utilisés au Sénégal sont de bonnes qualité, selon le docteur Cheikh Sadibou Camara de la Direction de la pharmacie et du médicament.

Le Sénégal s’est engagé à aller vers la pré-élimination du paludisme d’ici 2030. Un objectif qui ne sera atteint qu’avec la qualité des médicaments utilisés. Sur ce, la Direction de la pharmacie et du médicament (DPM) et le Laboratoire national de lutte contre les médicaments ont lancé une étude de surveillance de la qualité des médicaments antipaludiques utilisés au Sénégal.

Selon les résultats révélés par le docteur Cheikh Sadibou Camara, Pharmacien à la DPM, 98 % de ces produits sont efficaces de qualité et sont sans danger.

Selon lui, il est de leur devoir de surveiller la qualité, l’efficacité et l’innocuité de ces médicaments. Donc, des prélèvements ont été effectués au niveau de six régions du Sénégal pour vérifier leur qualité. ‘’Nous pouvons rassurer la population. C’est la sécurité du patient qui est assurée et également une confiance pour les professionnels de santé, pour réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme’’, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse de restitution des résultats de l’étude.

Le ciblage, soutient le pharmacien, est une approche basée sur les risques. Il s’agit du risque lié à la qualité du médicament, à la zone géographique, mais également aux sites de prélèvements. ‘’Nous avons utilisé un outil à travers notre partenaire technique l’USAID qui nous a soutenus dans cette activité. C’est cette approche qui nous a permis de cibler les six régions qui sont les plus touchées par le paludisme : Dakar, Kolda, Tambacounda, Diourbel, Kaolack et Ziguinchor’’, fait-il savoir.

‘’La disponibilité des médicaments a été vérifiée, lors des missions de collecte ainsi que les conditions de conservation’’, précise le Dr Camara.

L’étude a été effectuée au mois de décembre durant 12 jours. Il s’en est suivi la phase de contrôle-qualité au niveau du Laboratoire national de contrôle des médicaments.

Selon le Dr Camara, ces produits sont prélevés au niveau du secteur public et privé. ‘’Nous voulons élargir cette surveillance du contrôle qualité des médicaments avec d’autres catégories thérapeutiques. Parce que cette étude a ciblé les médicaments antipaludiques. Mais nous allons l’élargir aux antibiotiques, aux anticancéreux et aux antihypertenseurs’’, annonce le docteur Cheikh Sadibou Camara.

VIVIANE DIATTA