Après la coordination départementale de PASTEF Dakar, celle communale de PASTEF Tambacounda a annoncé hier la suspension de ses activités au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Un nouvel écart qui a amené le président du parti à recadrer ses troupes rebelles.

Les batailles de positionnement au sein des coalitions politiques commencent à affecter le fonctionnement de certains partis politiques. La situation que vit PASTEF-les Patriotes, depuis le début des investitures des candidats aux prochaines élections municipales et départementales, en est la parfaite illustration. Hier, le leader de cette formation politique a dû sortir de sa réserve pour recadrer des sections de son parti un peu trop indépendantes, après que, quelques heures plus tôt, PASTEF Tambacounda ait annoncé la suspension de ses activités au sein de la coalition Yewwi Askan Wi locale.

Ousmane Sonko de constater dans un communiqué : « Depuis quelques jours, nous découvrons des communiqués de presse émanant de sections communales ou de coordinations départementales du Pastef, qui annoncent des décisions de suspension de leur participation à la coalition Yewwi Askan Wi. Ces décisions sont prises sans aucune concertation avec le Bureau politique qui est mis devant le fait accompli. Ceci constitue une violation flagrante des règles d'organisation, de fonctionnement et de discipline interne du parti ».

Alors que l’opposant, arrivé troisième à la présidentielle de 2019, était l’invité d’honneur de l’investiture de candidats de PASTEF Dakar, un communiqué du coordonnateur de la section de Tambacounda informait : « Nous portons à la connaissance de l’opinion qu’un procès-verbal, ne portant pas la signature de (notre) candidat, a été envoyé à la Commission nationale d’investiture. La candidature de Lass Kanté est mentionnée dans le document. Alors que, hier, devant toute l’assistance, la séance a été levée sans consensus. Pastef/Tambacounda suspend toutes ses activités dans ladite coalition et se retire du processus d’investiture communale et départementale jusqu’à nouvel ordre ».

Cet incident est le deuxième du genre, en trois jours, dans la formation politique dirigée par l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines. En effet, la coordination départementale de PASTEF Dakar avait également annoncé la suspension de ses activités au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, avant de se raviser à travers un communiqué annonçant des « échanges fructueux et fraternels entre les leaders membres de la coalition » ayant abouti à l’apaisement des incompréhensions de part et d’autre. D’ailleurs, cette dernière section a procédé hier à l’investiture des candidats de Pastef Dakar à la candidature de la coalition Yewwi Askan Wi. Il faut remarquer qu’à chaque fois, ces incidents impliquent des différends avec des membres de Taxawu Sénégal, l’autre grande formation politique de cette formation.

Autant de faits qui ont poussé le président Ousmane Sonko à siffler la fin de la récréation. Ainsi, recadre-t-il, « Nous rappelons qu'aucune coordination, section ou cellule ne constitue une entité autonome pouvant prendre des décisions impactant nos relations avec nos alliés, sans la consultation préalable et l'approbation du Bureau politique du parti. » Selon le président du Pastef, « de tels agissements sont à proscrire définitivement » du parti et dans le cas contraire, « appelleront des mesures fermes » des responsables du bureau politique.

