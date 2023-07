La récente rencontre interrompue entre le GFC et le Jaraaf, comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, continue d'animer les débats. Suite à la mesure prise par le Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football de suspendre le stade Ibrahima Boye, le club de la banlieue a tenu une conférence de presse, ce vendredi, pour déplorer la partialité de l’instance au bénéfice des Médinois.

Le Guédiawaye football club n'a pas apprécié la décision de la Fédération sénégalaise de football, au lendemain de la demi-finale de la Coupe du Sénégal interrompue contre le Jaraaf de Dakar. En conférence de presse ce vendredi, le club de la banlieue a fustigé la mesure des fédéraux de retirer l'homologation de son stade Ibrahima Boye. Cette décision, ont regretté les dirigeants du GFC, ‘’renvoie une mauvaise image du football sénégalais’’.

En un mot, le GFC déplore la partialité de la Fédé. ‘’Depuis le tirage qui nous avait permis d'avoir l'avantage du terrain, la fédération avait affiché une volonté manifeste de délocaliser le match hors de la banlieue, sans parler du trio arbitral qui a été désigné pour cette rencontre importante et du dispositif sécuritaire à la limite intimidant. Pour tout vous dire, tout était mis en place pour que le Jaraaf accède à la finale au détriment de GFC’’, a déploré le 1er vice-président chargé de l'administration du club, Mbaye Dia Ndiaye. ‘’Il est vrai que le Jaraaf a marqué notre football local, poursuit Dia Ndiaye, mais cela ne doit pas être une raison pour que cette équipe soit toujours favorisée au grand dam des autres. La fédération doit se montrer impartiale pour le bien de notre football’’.

Les Jaune et Bleu ont profité de cette audience pour parler aussi au nom de tous ces clubs qui ont déjà vécu une situation assez similaire avec le ‘’grand Jaraaf’’. ‘’Nous l'avons vu à Pikine, Louga, Rufisque, etc. Chaque fois que le Jaraaf a eu un contentieux avec n'importe quelle formation, il sortait toujours vainqueur. Les autres sont toujours pris pour les méchants de l'histoire. Le football, c'est d'abord le fair-play. Et c'est dommage au moment où nos équipes nationales dans les différentes catégories s'illustrent un peu partout, certaines pratiques au niveau local viennent salir toutes ces bonnes performances depuis bientôt trois ans’’.

Concernant la demi-finale contre le Jaraaf, les Crabes espèrent que le match sera rejoué. ‘’Il est évident que ce match doit être rejoué. C'est l'issue la plus logique. Une autre décision que celle-ci ne ferait qu'envenimer la situation. Si la fédération décide de donner la victoire au Jaraaf, nous userons des voies légales pour espérer avoir gain de cause et nous n'excluons pas d'aller jusqu'au Tribunal arbitral du sport (Tas) pour que l'on nous rétablisse dans nos droits’’, a déclaré le président du Conseil d'administration de GFC, Abdoulaye Sall.

Rappelons que la FSF avait déjà pris acte suite à cet incident. À travers un communiqué, l'instance a décidé de suspendre l'homologation du stade Ibrahima Boye. ‘’L’homologation du stade Ibrahima Boye de Guédiawaye est suspendue avec effet immédiat pour tous les matches de Ligue professionnelle et de Coupe du Sénégal sénior jusqu'à nouvel ordre. La FSF instruit l'ensemble de ses démembrements à délocaliser ou à faire jouer à huis clos, à titre préventif, toute compétition présentant des risques sécuritaires d'organisation et de menaces à l'intégrité physique des acteurs, officiels et spectateurs (...)’’.