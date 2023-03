Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'État-major général des armées du Sénégal, a présidé, hier, la 12e édition du Symposium des chefs d’État-major des armées de l’air africaines. Il a profité de cette occasion pour lancer une invite à faire preuve de beaucoup de pragmatisme, pendant ces cinq jours de rencontre, avec l’objectif principal d’identifier des pistes de collaboration, des recommandations concrètes d’actions réalistes et bien ciblées, avec un échéancier partagé par tous.

‘’Forces armées africaines face aux menaces transfrontalières’’ est le thème de la 12e édition du Symposium des chefs d’État-major des armées de l’air africaines. La rencontre va durer cinq jours. Le chef d'État-major général des armées du Sénégal, qui a présidé l’ouverture de cette rencontre, a insisté sur la remise en cause des certitudes d’hier, avec la résurgence inattendue des conflits de haute intensité.

De plus, selon le général de corps d'armée Cheikh Wade, les préoccupations de défense et de sécurité nationale sont exacerbées par les phénomènes naturels et environnementaux extrêmes, tels que les pandémies et les catastrophes qui mobilisent les différentes forces armées respectives, comme c’est présentement le cas pour la Turquie et la Syrie.

‘’Cette conjoncture sécuritaire dégradée, dans un contexte où la criminalité transfrontalière tire autant profit de la perméabilité des frontières, marquée par le développement croissant des flux internationaux de biens, de populations, de finances et de produits illicites, met parfaitement en lumière la pertinence du thème choisi pour ce forum. Au-delà des recommandations qui sortiront de vos travaux, le cadre de cette rencontre jette déjà les bases d’une approche intégrée et multilatérale, indispensable pour faire face aux menaces transnationales actuelles’’, a déclaré le général Wade.

Toutefois, il est d’avis que les réponses nationales ne suffisent pas et ne suffiront pas. ‘’Les solutions sont forcément transnationales. Mais nous savons tous que les forces armées, en raison de la diversité de leurs capacités et du fait de leur présence dans tous les milieux peuvent y contribuer de façon décisive. En particulier l’outil aérien, qui reste difficile à acquérir et à préserver de façon durable, est très exigeant à mettre en œuvre dans l’environnement des armées africaines’’, a ajouté le Cemga.

‘’En réalité, nous sommes dans le temps de l’action’’

En outre, a-t-il poursuivi, ce symposium, organisé en Afrique depuis 2010, traduit toute la volonté de développer des connexions endogènes, destinées à mieux travailler ensemble. Il vient surtout renforcer le réseau fort précieux des décideurs militaires africains, notamment dans cette zone, avec le forum des chefs d’État-major des marines du Golfe de Guinée et le Comité des chefs d’État-major général de la CEDEAO.

‘’La semaine prochaine, je dois justement me rendre à Bissau pour rencontrer mes homologues et échanger sur les défis sécuritaires de notre sous-région. Ici ou ailleurs, la finalité reste la même. Créer les conditions de sécurité indispensables à nos efforts nationaux, pour atteindre nos objectifs de développement économique et social… Grâce au soutien constant des plus hautes autorités, des investissements importants ont été consentis pour moderniser et renforcer les capacités de l’armée de l’air sénégalaise. Je voudrais donc vous réitérer ici notre entière disponibilité à maintenir notre niveau de contribution dans les initiatives multilatérales, aussi bien au plan stratégique qu’opérationnel, conformément aux engagements de notre pays’’, a soutenu le chef des armées sénégalaises.

Il reste persuadé que cette édition permettra d’engager des échanges francs et fructueux. ‘’À ce titre, je vous invite à faire preuve de beaucoup de pragmatisme pendant ces cinq jours de rencontre, avec l’objectif principal d’identifier des pistes de collaboration, des recommandations concrètes d’actions réalistes et bien ciblées, avec un échéancier partagé par tous. C’est seulement ainsi que nous irons concrètement de l’avant, car en réalité, nous sommes dans le temps de l’action’’, a déclaré le général de corps d'armée Cheikh Wade.

CHEIKH THIAM