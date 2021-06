Dans la commune de Kahéne, l'histoire défraie la chronique. Depuis la nuit du dimanche 6 au lundi 7 juin, les habitants du paisible village de Keur Boyo sont dans tous leurs états, à cause à la disparition mystérieuse de Mary Diop et d'Hourèye Diop, deux jeunes filles fraîchement mariées. On parle de fugue.

Mary Diop et Hourèye Diop ont grandi ensemble et une grande amitié les lie, depuis leur tendre enfance. D’ailleurs, en âge d’être mariées, elles ont trouvé le moyen de rester ensemble, en épousant deux hommes qui habitent dans la même concession, celle de Mbaye Aladji Samba Kane. Les deux jeunes filles sont âgées d'une vingtaine d'années. Mary a épousé Ousmane Kane et Hourèye a convolé avec Djiby Dieng qui sont parents.

Dans la nuit du dimanche, les deux filles, avec la permission de leurs maris, sont sorties de leur domicile pour se rendre à la célébration d'un mariage dans le village. Quelques heures plus tard, Djiby Dieng, entrant dans sa chambre, a constaté que sa valise avait été vidée de ses habits éparpillés sur le lit et ne se trouvait plus dans la chambre. Il s’est alors douté que quelque chose se tramait. Il s’est rendu à la maison où se déroulait le mariage, pour y chercher sa femme. Sur le lieu, pas l'ombre d’Hourèye qui semblait s’est volatilisée avec sa complice et amie Mary.

Après plusieurs heures de recherche, ils ont appris que les deux jeunes filles avaient été aperçues à bord de 2 motos avec 2 hommes. L'un des maris a suivi la trace des filles jusqu'à Koungheul où selon un ‘’cosseur’’ du gare, elles ont pris une voiture 7 places à destination de Dakar. Quand le chauffeur dudit véhicule a été joint au téléphone, il a affirmé que les filles en question sont descendues à Kaolack.

La situation, devenant de plus en plus inquiétante, la gendarmerie a été saisie. Celle-ci met tout en œuvre pour retrouver ces 2 ‘’fugueuses’’.

Les maris sont désespérés et ne savent plus à quel saint se vouer. Ils prient de tout cœur pour le retour de leurs âmes sœurs. Selon certaines rumeurs, cette fugue des jeunes dames a été planifié. En tout état de cause les recherches se poursuivent.

Les populations ne parviennent pas à trouver du sens au comportement des jeunes dames, car, elles semblaient épanouies dans leur mariage et tout allait bien avec leurs maris. Elles sont d’autant plus déboussolées que les mariages ont été consentis. Il n’y a eu de contrainte. Mariées depuis à peine 3 mois, les jeunes filles, dit-on, n'avaient jamais quitté le village où elles sont nées. Tout du monde extérieur leur ai inconnu.

Pourquoi ont-elles fugué ? Où sont-elles allées ? Quels sont leurs projets ? Avaient-elles des complices ? Ce sont autant de questions sans réponses qui taraudent les esprits à Kahéne.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)