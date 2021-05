Les habitants de la région de Tambacounda sont secouées par l'annonce du décès du commissaire divisionnaire Ousmane Diédhiou, ce vendredi 7 mai 2021 à l'hôpital régional. Le décès de ce haut fonctionnaire fait suite à une maladie qui l'avait cloué au lit. En effet, il est revenu, il y a de cela juste une semaine, de Dakar où il avait subi une opération. Né en 1976 à Badiana dans le département de Bignona, le commissaire Diédhiou laisse derrière lui une femme inconsolable et trois (3) enfants.

Son installation au commissariat central de Tambacounda remonte au 12 mai 2020 où il remplaçait son prédécesseur le commissaire Niane. Le commissaire Diédhiou qui devait boucler une année à la tête des limiers de Tambacounda, le 12 mai prochain, a marqué d'une tache indélébile le cœur des populations du Sénégal Oriental. Les Tambacoundois retiennent de cet homme des qualités humaines et morales exceptionnelles. Selon eux, le commissaire était un homme de paix qui, dans les moments difficiles, gardait toujours son calme et sa sérénité. Il voyait toujours la répression comme une dernière alternative et privilégiait toujours la communication et le dialogue pour régler les différends.

Avant son atterrissage au commissariat central de Tambacounda, le commissaire Diédhiou, qui bénéficie d'excellents états de services, a posé ses valises un peu partout dans le pays pour servir sa nation. Issu de la 35e promotion du concours direct de recrutement des élèves commissaire de police, Ousmane Diédhiou a servi à Mbacké, Guédiawaye, Kolda, Diourbel, à la DIC, à Ndorong, au commissariat spécial du Tourisme.

Pour l'ex commissaire divisionnaire de la classe exceptionnelle à la retraite Bassamba Camara, le commissaire divisionnaire Ousmane Diédhiou était un homme bon, courtois, discipliné et très respectueux des aînés. Il était un homme très humble et proche de ses agents qui lui vouaient un respect et une grande admiration. Selon monsieur Camara, le décès du commissaire Diédhiou est une perte pour toute la police nationale. C'est pourquoi, il présente ces condoléances au Directeur général de la police, mais aussi, au président de la République, au ministre de l'Intérieur ainsi qu'à toute la nation Sénégalaise.

"Le commissaire Diédhiou est parti dans l'exercice de ses fonctions. Il aura servi son pays avec foi, détermination et abnégation dans l'honneur et la dignité jusqu'à son dernier souffle", conclut l'ex commissaire Bassamba Camara.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)