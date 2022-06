La tournée économique du gouverneur de Tamba, dans les départements de Bakel et de Goudiri, a été axée sur trois points essentiels. Il s’agit des pistes de désenclavement, de l’électrification et de l’accès à l’eau.

Le gouverneur de Tambacounda, Omar Mamadou Baldé, a visité différentes villes de la région pour échanger avec les populations et identifier leurs besoins. Ainsi, pendant deux jours, il a fait le tour des départements de Goudiri et de Bakel. La première étape a concerné la commune de Kothiary. Dans cette localité, la principale doléance posée est l’accès à l’eau.

En effet, la vétusté du forage, premier lieu visité par la délégation du gouverneur, montre à suffisance les difficultés rencontrées par les populations. Des problèmes sont notés dans la production, mais aussi dans la distribution. Selon le directeur régional de l’Hydraulique, Mamadou Sam, en plus de la vétusté du forage, les équipements ne répondent pas aux besoins des populations. ‘’Le château d’eau installé sur place est petit et se trouve dans une cuvette. C’est pourquoi il ne peut pas desservir tout Kothiary. De plus, le débit du forage est très faible’’, souligne-t-il.

Pour le représentant de la Soges, la forte chaleur qui sévit dans la région fait que le groupe électrogène ne s’adapte pas à l’approvisionnement en eau des grands centres. Pour ces derniers, il faut pomper de 6 h à 10 h avant de reprendre à 16 h. Donc, de 10 h, à 16 h, le liquide précieux est introuvable, car le service est à l’arrêt. Pour régler la baisse de tension, le chef de l’agence régionale de la Senelec, M. Mbodj, propose la construction d’un poste de transformation aérienne qui pourra servir le forage et les quartiers environnants. Ce serait une aubaine, car, fait remarquer le représentant de la Soges, le groupe électrogène fonctionne pendant 12 heures au lieu de 8 heures. Une situation qui réduit considérablement la durée de vie du matériel. Il estime qu’avec l’électrification du site, le pompage sera assuré 24 heures/24, c’est-à-dire sans interruption, ce qui va régler à coup sûr le problème d’eau à Kothiary.

Après Kothiary, cap sur Kidira. Ici, le gouverneur a présenté un ambitieux programme visant à améliorer les infrastructures routières. Ce programme, qui entre dans le cadre du programme spécial désenclavement (PSD), prévoit 260 km de pistes rurales dans les départements de Goudiri et de Bakel. Lors de cette étape, un comité régional de développement (CRD) délocalisé a été organisé à la mairie de Kidira avec les 42 chefs de service qui composent la délégation du gouverneur et les maires du département de Bakel. Ce qui a permis de stabiliser les axes. Et à la fin de l’hivernage, l’Ageroute et l’entreprise Arezki vont démarrer les travaux. Une visite de site a permis d’évaluer l’état d’avancement du troisième tronçon Kidira - Bakel. Pour l’essentiel, les ouvrages pour ce tronçon ont été faits et ils seront achevés à la fin de l’hivernage, selon les prévisions. Le gouverneur n’a d’ailleurs pas manqué de demander aux entreprises concernées de maintenir la cadence pour respecter les délais. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise, les villages et localités traversés par la route vont bénéficier de réalisations connexes comme la construction d’écoles, de postes de santé, mais également de dons de moulins, etc. Selon M. Baldé, ces dernières auront à coup sûr un impact sur le développement économique et social de la région.

Concernant l’eau, le chef de l’Exécutif régional reconnait qu’en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics et par les partenaires, il y a encore du chemin à faire. C’est dans ce contexte qu’une alternative a été trouvée pour Kothiary où la question du liquide précieux hante le sommeil des populations. Il a été décidé l’installation d’un poste de transformation au niveau du forage. Le réseau de Kothiary bénéficiera également du forage qui avait été construit par l’Arezki au cours des travaux.

S’agissant de la commune de Kidira et, de manière générale, le département de Bakel, grâce au CRD, les acteurs ont su quelle est la part de responsabilité de chacune des entités qui s’activent autour de l’eau. Il s’agit notamment du Service régional de l’hydraulique, la Société de gestion des eaux du Sénégal (Soges) et l’Office des forages ruraux (Ofor). Le gouverneur a d’abord manifesté son soutien à la Soges qui est une réforme des pouvoirs publics, avant de l’exhorter à plus d’efforts. Pour M. Baldé, il n’est pas professionnel et il est à la limite inadmissible, quand il y a défaillance d’équipements, que les populations attendent des jours sans avoir d’eau. C’est pourquoi il a demandé à la Soges de chercher des équipements de rechange, afin que les pannes soient vite réglées. Pour les populations qui menacent de ne pas payer les factures parce que la qualité du service est indésirable, le gouverneur les exhorte. Par ailleurs, il promet de veiller à l’exécution des mesures prises par la Soges.

La question sécuritaire s’invite aux débats

Lors du CRD, le gouverneur a lancé le programme des 2 000 villages électrifiés pour la région de Tambacounda. Ce dernier concerne 50 villages des départements de Bakel et de Goudiry dont sept sont déjà électrifiés.

Lors de cette deuxième journée de tournée économique à Kidira, le gouverneur et son équipe ont visité le parking de gros-porteurs de Kidira. Sur place, il a constaté que le lieu n’a pas été encore terrassé. Cette situation est due, selon le responsable des travaux, à l’utilisation de cette espace par les camions sénégalais et maliens depuis l’embargo du pays voisin. Face à cette situation préoccupante, une solution a été trouvée.

En effet, un espace a été repéré un peu plus loin où ces gros-porteurs pourront stationner en attendant de terminer les travaux de terrassement du parking.

Lors de ce CRD également, la question sécuritaire a été évoquée. Pour M. Baldé, ce n’est pas pour rien que la région de Tambacounda est citée parmi les régions les plus sûres du pays. Il a consenti et continuera à consentir tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C’est ainsi qu’il prévient les malfaiteurs qui seront tentés de semer l’insécurité dans la région : ‘’Les bandes de braqueurs, de voleurs de bétail, de coupeurs de route n’ont qu’à savoir que Tamba ne peut pas être leur zone de prédilection.’’

Le CRD a pris fin avec la distribution de plusieurs moulins aux différents groupements de femmes du département.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)