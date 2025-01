Au troisième trimestre de l’année 2024, le taux de chômage au Sénégal est de 20,3 %, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Pour le troisième trimestre de l’année 2024, le taux de chômage a atteint 20,3 %, enregistrant une légère hausse par rapport au taux de 19,5 % observé à la même période en 2023, soit une augmentation de 0,8 %. L’annonce est faite par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Pour qui, au sens strict du Bureau international du travail (BIT), il est ressorti à 5,3 % au trimestre sous revue.

Concernant les tendances de l'emploi au Sénégal au troisième trimestre 2024, 58,3 % des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail. Ce niveau d'activité, selon le document, est légèrement plus élevé en milieu rural où il est ressorti à 58,8 % contre 58 % en milieu urbain.

Selon le sexe, il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes avec des taux respectifs de 68,7 % et de 47,7 %. En glissement annuel, le niveau de participation s’est rétracté de 3,1 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023, d’après la même source.

Pour le niveau de l'emploi, au compte du trimestre sous revue, le taux d’emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressorti à 42,8 %. Il a diminué de 1,6 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre de 2023 où il était estimé à 44,4 %. Le niveau d’emploi est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, avec des taux respectifs de 45,7 % et de 38,3 %.

En outre, le taux d’emploi est presque deux fois plus élevé chez les hommes (56,4 % contre 28,8 % chez les femmes), selon le communiqué.

Par ailleurs, l'objectif principal des enquêtes trimestrielles, selon la note, est de mettre en place un dispositif de mesure et de suivi de l’emploi au Sénégal. De façon spécifique, cette enquête vise à mesurer le chômage et l’emploi, identifier les secteurs d’activité à plus forte capacité de création d’emplois, définir le profil des demandeurs d’emploi, mesurer la demande d’emploi particulièrement celle des jeunes, les dynamiques du marché du travail au Sénégal, déterminer la structure de cette demande sur le plan des caractéristiques sociodémographiques, de formation et de qualification professionnelle, évaluer les canaux de recherche d’un emploi et la durée d’obtention du premier emploi après la sortie du système éducatif ou de formation professionnelle ; · évaluer la durée d’occupation d’un emploi, notamment le premier emploi ; · évaluer les conditions d’exercice de ces emplois, notamment la protection sociale accordée aux différentes catégories socioprofessionnelles, servir de support d’analyse statistique pour les plans tels que le PSE, les programmes et stratégies de promotion de l’emploi, notamment celui des jeunes et des femmes.

CHEIKH THIAM