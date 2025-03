Le ministre de la Décentralisation et des Collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, a animé, ce jeudi, une journée de partage à Thiès sur l’approche des pôles territoriaux, dans le cadre de l’Agenda 2050.

Le nouveau régime a fait le choix stratégique d’intégrer une dimension territoriale à toutes les politiques publiques afin de garantir plus de pertinence et d’impact sur les populations. Dans le cadre de la matérialisation de cette option de gestion, le ministre de la Décentralisation et des Collectivités territoriales a animé, hier jeudi, une journée de partage à Thiès sur l’approche des pôles territoriaux, dans le cadre de l’Agenda 2050.

Lors de son intervention, Moussa Balla Fofana a souligné l’importance de la logique territoriale dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. ‘’Dans l’Agenda 2050, l’une des priorités du président de la République est de renforcer la décentralisation et de donner aux territoires les moyens d’assurer un développement harmonieux et inclusif’’, a souligné le ministre. Avant de rappeler que les pôles territoriaux sont des cadres essentiels dans lesquels cette territorialisation peut se réaliser, en impliquant tous les acteurs du développement, des élus locaux aux acteurs du secteur privé, en passant par la société civile.

En effet, la rencontre a réuni des acteurs clés de la décentralisation, des élus locaux, des représentants du secteur privé et de la société civile pour discuter des défis et opportunités liés à la territorialisation des politiques publiques.

Le ministre de dire : ‘’Le président Bassirou Diomaye Faye nous a instruits de présenter cette approche partout au Sénégal, après la validation de la présentation en Conseil des ministres et une consultation qu’il a dirigée au pôle Sine-Saloum. Hier (mercredi), nous étions à Louga, et aujourd’hui, nous sommes à Thiès pour présenter cette vision’’, a-t-il ajouté.

L’approche des pôles territoriaux, selon le ministre, est avant tout une stratégie orientée vers le développement économique. Il souligne que ces pôles visent à mobiliser les ressources et les potentiels des différents secteurs économiques tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche, mais aussi les infrastructures, l’énergie et l’offre de services publics. ‘’Ces pôles doivent devenir des moteurs du développement économique local, en tirant parti de chaque territoire et de ses spécificités’’, indique Moussa Balla Fofana.

Le ministre ajoute, cependant, que plusieurs défis demeurent dans la mise en œuvre de cette approche. Il cite les préoccupations relatives à la viabilité de certaines communes, à la fiscalité et au financement de la décentralisation, des enjeux cruciaux pour la mise en place effective des pôles territoriaux. Il s’y ajoute l’importance d’avancer sur les pôles territoriaux en s’appuyant sur les réformes de l’Acte IV de la décentralisation, dans le but d’obtenir des réformes en profondeur et une gouvernance efficace des collectivités territoriales.

Pôle Thiès : une zone au potentiel économique exceptionnel

Lors de la rencontre, le ministre Moussa Balla Fofana a tenu à rappeler que le pôle Thiès représente une zone clé dans la dynamique de développement du pays, en raison de sa capacité à mobiliser des ressources. ‘’Le pôle Thiès possède une capacité de mobilisation des ressources exceptionnelle grâce à ses infrastructures aéroportuaires, maritimes et minières ainsi qu'à son secteur agricole florissant. C’est une zone stratégique pour l’économie nationale’’, a-t-il expliqué.

Selon lui, il est crucial que les élus locaux prennent pleinement conscience du rôle qu’ils doivent jouer pour contribuer au taux de croissance du pays, à la lutte contre la pauvreté, à la génération d'emplois et à l’industrialisation du Sénégal.

Ainsi, les élus locaux sont appelés à participer activement à l'analyse stratégique de leurs territoires, à identifier les priorités de développement et à mettre en place des projets qui répondent aux besoins spécifiques de leurs populations.

Cette approche, précise le ministre, doit être en phase avec les objectifs de l’Agenda 2050 du gouvernement, qui vise à créer des zones de développement compétitives et autonomes.

Mais, précise le ministre, les collectivités locales ne seront pas laissées à elles-mêmes. Il assure que l'État s'engage à soutenir celles qui auront entrepris le travail nécessaire d'analyse stratégique et de définition des projets clés. ‘’L'État sera aux côtés des acteurs locaux qui s’engageront dans la définition des projets structurants pour leurs territoires. Un travail d’analyse stratégique sera indispensable pour garantir la pertinence et la faisabilité de ces projets. L'État accompagnera ces initiatives en mettant en place des mécanismes de financement adaptés et en facilitant l’accès aux ressources’’, renseigne Moussa Balla Fofana.

Dans ce cadre, le ministre annonce des rencontres mensuelles dédiées à des thématiques techniques spécifiques, permettant de faire avancer les réformes de manière concrète. Ces rencontres visent à permettre aux différents acteurs de discuter et d’élaborer des solutions pratiques aux problèmes identifiés dans chaque pôle territorial.

’’L’objectif est de renforcer la gouvernance locale et de garantir que les réformes engagées soient réellement bénéfiques pour les collectivités territoriales, en tenant compte de leurs besoins spécifiques et en impliquant tous les acteurs du développement’’, souligne le ministre.

NDEYE DIALLO (THIÈS)