Le projetintitulé‘’Miseen place d’unsystèmeincitatifpourl’insertion des jeunes formés dans le marché du travail’’, a pour objectif d’offriraux jeunes diplômés un bagage et des possibilités deréussite dans leur localité. ‘’Le projet vise à montrer aux jeunes que c’est possible de réussir ici au pays, de montrer aux jeunes que c’est important de faire des études, de montreraux jeunes qu’aprèslesétudes, ils ont la possibilité d’avoir un stage rémunéré danslecadre du projet,mais surtout de connaitre l’entreprise, de mettreàl’épreuveleurscapacitéset de pouvoir développer leur rentabilité et de s’insérer dans les entreprises’’, a expliqué le docteur Oumar Faye, Directeur de l’Agence régionale de développement deThiès.

Pour cette première, 297 jeunes diplômésontétéinsérésdans15entreprises des trois départements de la région. Certains vont bénéficier de contratdetravail. ‘’Pourcettepremière phase, 35 jeunes onteu un emploietil y a 33 entreprises qui nous ont dit qu’elles vontsignerdescontratsàdurée indéterminée pour les jeunes.

On a aussi 60 entreprises qui nous ont dit qu’elles vont conserver les jeunes et d’autres nous ont dit qu’elles vontétudierles voiesetmoyenspourconserver lesjeunes. Ce qui veut dire que dansle cadre de ce projet, il faut qu’on réfléchisse sur la formation et l’employeur pour voircommentcesentreprises qui veulent recruter les jeuneset qui n’ont pas les moyens puissent,avecl’accompagnement del’Etat,avoir desmoyens financiers pour pouvoir maintenir les stagiaires et leurs compétences, et de pouvoirfaciliterl’insertion’’,ainformé M. Faye.

Lasélection des profils pource projetaétéfaiteaprèsanalyse des besoins en matière de ressources humaines à Thiès.Le projetPasped estfinancé par l’Union européenne, dans le cadre du fondsfiduciaire,à hauteur de 400millions F CFA.Ilest misenœuvre parla coopération italienne. Le directeur de l’Agencerégionale de développement informe que ‘’les ARD ont signé des conventionsaveclacoopération européenne pourmettreenœuvrele projet dans les territoires respectifs, dans six régions du pays. A Thiès, 250 stagiaires ontétérémunérésà hauteur de 92 mille F CFA. La deuxième phase du projetest prévue pour 2022.Elle va concerner 100 à 150 jeunes diplômés’’. Le projetest réalisé par l’Agenceitaliennepourlacoopérationaudéveloppement.

Le ministère de la Microfinanceet del’Economiesociale et solidaire a accompagné ce projet. D’ailleurs, le directeur de la Microfinanceaprispart,hier,àl’évènement. Il s’est félicité de sa réussite. La coordonnatrice du Pasped ainsi qu’un représentantdelaCoopérationUnion européenne ont pris part à l’évènement.Ce dernierarappelé quece projet est le fruit d’un partenariat fécond entrelesecteur privéetcelui public. ‘’Au Sénégal, la problématique de l’emploiet del’insertion des jeunesen particulierconstitue un enjeumajeur’’, a-t-il indiqué. Pourtant, des PME et PMI ont besoin de ressources humaines, mais manquent de moyens pour recruter. Ce projet leur a permis d’accueillir des stagiaires de qualité. Maisila permiségalementàcesjeunes diplômés de connaître le monde de l’entreprise. Ainsi, trouvant un emploi décent dans leur pays, ces jeunes n’ont plus besoin d’émigrer.

JEANNE SAGNA (THIES)