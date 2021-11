Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès (BRS-TH) ont saisi une quantité de 137,5 kg de chanvre indien dans une pirogue. Le trafiquant qui a été interpellé a proposé 600 000 F CFA aux limiers pour se tirer d’affaire.

Dans la nuit du samedi au dimanche 21 novembre 2021, vers les coups de 4 h, dans le cadre de la lutte anti-drogue dans toutes ses formes, la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès (BRS-TH), une entité de la Direction de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis), a intercepté un débarquement de pirogue contenant cinq colis de chanvre indien d’une quantité de 137,5 kg, à la plage de Guéréo, une localité située dans la région de Thiès.

Selon nos informations, ceci fait suite à d’intenses opérations policières visant un certain P. Sène et ses acolytes du Fogny dont les activités délictueuses relatives à leur implication dans un vaste réseau de trafic de chanvre à Mbour, Nianing et environs étaient minutieusement scrutées par la Docrtis depuis un certain temps.

Le dispositif discret de surveillance et de filature autour de cette bande a décidé de passer à l’action samedi dernier, en prenant en flagrant délit les trafiquants qui étaient en train de débarquer dans la pénombre, tard dans la nuit. Leur chargement, parti de la zone Sud, est d’une quantité totale de 137,5 kg de chanvre indien de la variété ‘’fogny’’ enveloppés dans un sachet. Le rouleau compresseur déployé par la BRS de Thiès et ses unités de la zone, renseignent nos sources, a permis de localiser et d’interpeller le principal suspect du nom de P. Sène. Quant à ses lieutenants, ils sont parvenus à se sauver. Dans cette opération, les policiers ont aussi saisi le moteur de la pirogue minutieusement niché dans une des multiples caches. Lors de son arrestation, selon nos interlocuteurs, sentant les carottes cuites, P. Sène, pour se tirer d’affaire, a proposé aux limiers de le laisser partir moyennant 600 000 F CF A. Un geste qui a aggravé davantage son sort, puisqu’il va déboucher sur une nouvelle incrimination à son encontre pour tentative de corruption à sa charge.

Au terme de sa période de garde à vue, P. Sène a été déféré au parquet pour les faits d’association de malfaiteurs, de détention, de transport et de trafic intérieur de chanvre indien et blanchiment de capitaux portant sur 137,5 kg et tentative de corruption d’un agent de la force publique dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

CHEIKH THIAM