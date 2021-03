Un homme âgé de 44 ans, habitant à Samboucounda, dans le département de Goudomp (Sud) compte se rendre à Dakar à pied, soit un trajet de plus de 600 km, pour rendre hommage au chanteur sénégalais Thione Seck et présenter ses condoléances à la famille du défunt, selon Emedia. Bouly Dabo alias ‘’Sakoudji’’ a quitté mardi sa commune natale, dans la région de Sédhiou, pour rallier Dakar où il compte rendre ‘’un vibrant hommage’’ à Thione Seck, décédé dimanche dernier à l’âge de 66 ans, a-t-on appris de ses proches.

Dans la capitale sénégalaise, il va se rendre auprès de la famille du défunt pour présenter ses condoléances et celles de la région de Sédhiou. Le boulanger de profession, qui n’en est pas à son coup d’essai, a entamé son périple en présence du préfet Ibrahima Fall et des autorités municipales de Goudomp, qui ont salué son initiative. Selon ses proches, Sakoudji a fait plusieurs fois le trajet Goudomp - Dakar à pied, dans l’espoir de rencontrer les plus hautes autorités du pays et leur faire part de ses préoccupations et de celles de sa région nationale, un objectif qu’il n’a jusque-là pas atteint.