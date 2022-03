La lutte contre la déscolarisation des filles passe inéluctablement par la construction de toilettes. Dans la commune de Tocky Gare, une collectivité territoriale du département de Diourbel, le maire part en croisade contre les écoles qui n’en ont pas. Il entend éradiquer ce manquement et accorder une importance capitale au secteur de la santé qui souffre de manque drastique de moyens.

L'application des règles d'hygiène tient, en effet, toujours une place essentielle dans la prévention des maladies transmissibles en collectivité, parce qu’elle permet de lutter contre les sources de contamination et de réduire les moyens de transmission. Le manque d'accès à des toilettes propres constitue un obstacle énorme à l'éducation, à l'égalité et à la sécurité des enfants. Il peut être un motif d’abandon des études par les filles.

Pour avoir compris cela, le maire de la commune de Tocky Gare ne veut plus d’écoles sans toilettes dans sa collectivité territoriale. C’est parce que le nombre d’écoles sans toilettes constitue un fléau. ‘’Sur les 25 écoles que compte la commune, 17 sont sans toilettes’’, d’après le maire. Au niveau du secteur de l’éducation, les toilettes ne sont pas le seul problème. Et pour cause ! On dénombre 18 abris provisoires, d’où l’appel des populations en direction du Programme abris provisoires du ministère de l’Education nationale pour aider à juguler cette difficulté. Il y a aussi un déficit criard de tables-bancs dans ces établissements.

L’autre secteur qui mérite une thérapie, est celui de la santé. En bon praticien, le maire, par ailleurs Docteur en pharmacie, fait un diagnostic sans complaisance de ce secteur. ‘’Sur le plan sanitaire, la commune de Tocky Gare compte plus de 25 000 âmes pour deux postes de santé, avec une seule ambulance médicalisée, et les postes de santé sont distants entre eux de 12 km. Il y a une seule ambulance pour faire la navette entre le poste de santé de Walalane et celui de Tocky Gare. Ce qui constitue un véritable problème pour les populations. Ces postes de santé comptent chacun une salle d’hospitalisation. L’ensemble des lits d’hospitalisation pour les salles d’observation (6) et les recettes ordinaires de la commune ne peuvent pas nous permettre d’apporter des solutions par rapport à ces problèmes’’.

Le troisième secteur classé prioritaire est celui de l’hydraulique. Pour le Dr Moussa Thiaw, Maire de la commune, ‘’sur le plan hydraulique, je pense que c’est un problème, parce que depuis la réforme avec l’Ofor, les populations rurales éprouvent d’énormes difficultés par rapport au contrat d’affermage signé avec l’opérateur Aquatech. C’est vrai que la réforme, dans son esprit, est bonne, mais sur le plan pratique, on note beaucoup de manquements. Nous venons d’hériter de cette situation ; le maire sortant avait même récupéré les forages au niveau de l’Aquatech et la gestion est faite au niveau de la municipalité. Mais avant notre passation de service, il a décidé délibérément de remettre les forages à l’Aquatech. Maintenant, nous attendons d’elle, la distribution d’une eau potable en quantité et en qualité, mais aussi au respect scrupuleux du contrat signé avec l’Ofor. Sinon, nous allons prendre toutes nos dispositions, sur le plan juridique, pour les attaquer à ce niveau. On va essayer d’apporter des solutions’’.

Par ailleurs, l’édile veut mettre en place une nouvelle forme de gouvernance. Il s’agira, selon lui, ‘’de la transparence, c’est-à-dire à la gestion transparente et inclusive’’. ‘’Nous allons instituer, au niveau de chaque village, des comités consultatifs pour être plus proches des populations, en privilégiant le dialogue et la communication’’, annonce-t-il.

D’ailleurs, au niveau de la commune, on ne note plus de retard de signature dans la délivrance de documents. Le maire renseigne sur ce point précis : ‘’Sur le plan institutionnel, la commune connaissait des retards de signature au niveau de l’état civil. Immédiatement après notre élection, un officier d’état civil a été nommé. Il restera en permanence à la mairie, du lundi au vendredi. Ce qui veut dire que les problèmes de retard de signature seront définitivement résolus’’.

Afin de faire de Tocky Gare une cité émergente, le maire élu sous la bannière de la coalition Goxx Yu Bess, une liste parallèle de Benno Bokk Yaakaar, lance un appel à l’Etat du Sénégal à travers le Pacasen rural et le PNDL, pour qu’ils ‘’essayent d’appuyer les collectivités territoriales, surtout celles qui sont dans le monde rural, afin qu’elles puissent avoir assez de ressources pour appuyer les populations’’.

Sur le plan sportif, il a décidé de baptiser le stade de Tocky Gare Bamba Dieng, du nom de l’international de football sénégalais de l’Olympique de Marseille, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)