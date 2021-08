Plusieurs malfaiteurs qui opéraient sur l’axe Dakar - Mbour et Touba viennent d’être interceptés par la brigade de police Saly Portudal. Selon la commissaire de la brigade Aissatou Ka, c’est une bande très organisée qui s’était spécialisée dans le cambriolage.

Les éléments de la Brigade de recherche du commissariat urbain de Saly Portudal viennent de démanteler un vaste réseau de malfaiteurs qui commençaient à hanter le sommeil des populations des villes de Dakar, Mbour et Touba. Il s’agit d’une importante opération qui a permis de mettre hors d’état de nuire ces bandits.

Aissatou Ka, Commissaire de Saly Portudal : ‘’C'est une bande bien organisée, qui a des ramifications partout, surtout à Dakar, Touba et Mbour. Quand ils ont des cibles à cambrioler, par exemple, leurs représentants à Saly prennent des photos du lieu à cambrioler ou des vidéos qui sont envoyées au chef de gang qui est basé à Dakar, puisque c'est lui le spécialiste pour défoncer les portes et fenêtres.’’

Selon le boss des limiers de Saly, ‘’après avoir étudié l'environnement, ils s’organisent pour descendre à Saly. Le plus souvent, ils louent des véhicules de marque Ford Escape, parce que ce sont des véhicules automatiques. Donc, quand ils viennent à Saly, parce que le contrôle routier s'accentue tard dans la nuit, ils préfèrent arriver vers 22 h. Ils se rassemblent dans un lieu, les bars, le plus souvent. Après avoir établi leur plan, ils font le tour de la ville jusqu'à 3 h du matin. Au moment où tout est calme, ils commencent à cambrioler les quincailleries, les magasins et les multi-services’’.

Tout a démarré la nuit du 6 août 2021, vers 5 h 30 mn. ‘’Les éléments de la brigade de recherches avaient interpellé, au niveau de Saly Niakh Niakhal, un individu. Avec sa bande, ils tentaient de cambrioler un multiservice. Le reste de la bande avait réussi à s'enfuir. Donc, c'est une seule personne qui avait été interpellée et gardée à vue dans nos locaux, la nuit du jeudi au vendredi 6 août 2021’’, renseigne la cheffe du commissariat urbain de Saly Portudal.

Durant les investigations relatives à cette affaire, la police découvre l’existence de cette bande organisée qui opère dans la zone. ‘’Le lundi 9 août, on a eu écho de la présence d’une bande à Saly, qui avait un projet de cambriolage au niveau de La Poste Finances de Saly’’. Elle précise que les bandits ont utilisé le même modus operandi. ‘’Ils se sont organisés. Ils sont venus à Saly vers 22 h-23 h, se sont réunis dans un bar qu'on appelle Tanite, avec leurs complices à Saly. Après avoir fait le tour de la ville, puisqu’ils avaient aussi un autre projet à Touba, ils sont sortis pour aller dans cette ville commettre leur forfait et revenir à Saly vers 3 h, pour cambrioler la Poste Finance de Saly’’, renseigne Aissatou Ka.

Mais c’était sans compter sur la perspicacité des limiers qui avaient déjà eu l'information et avaient mis un dispositif discret, avec des éléments civils placés dans les coins stratégiques. De ce fait, ‘’au moment où ils sortaient pour aller vers Touba, nous les avons interpellés au niveau du croisement Saly, dans un véhicule de marque Ford Escape’’, informe-t-elle.

Avant de continuer : ‘’A bord du véhicule, nous avons trouvé des objets servant à cambrioler. Nous avons trouvé deux pieds-de-biche, un coupe-coupe, sept tournevis dont quatre grands modèles et trois petits modèles, trois couteaux dont deux couteaux de six et un couteau de cuisine, des tee-shirts, pantalons et casquettes servant de tenues de rechange, pour ne pas être repérés, et une lampe-torche.’’

Le commissaire Ka d’expliquer leur stratégie : ‘’Lorsque qu'ils entrent dans un lieu où il y a une caméra de surveillance, s'ils peuvent l’enlever, ils le font. Mais, dans le cas contraire, avec leurs boubous et capuchons avec les masques, il est très difficile de les identifier. Leur cible, ce sont les coffres-forts. Ils prennent l'argent et se réunissent dans un autre endroit pour le partage du butin. Donc, c'est une bande bien organisée.’’

IDRISSA AMINATA NIANG