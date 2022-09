À une semaine de l’arrivée du trophée de la Coupe du monde, qui va séjourner quarante-huit heures (6-7 septembre) à Dakar, le ministre des Sports, Matar Ba, faisant face à la presse hier, a invité les Sénégalais à se mobiliser massivement pour remporter le pari de l’accueil.

Les Sénégalais auront le privilège d’accueillir le trophée de la Coupe du monde, à deux mois de l’édition 2022 prévue du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Ce bijou tant convoité va séjourner au Sénégal pendant quarante-huit heures, les 6 et 7 septembre prochain. À cet effet, le ministre des Sports a dévoilé, hier, le programme de l’accueil du trophée face à la presse. Il a émis le souhait que ‘’l’arrivée du trophée à Dakar puisse connaître un grand et éclatant succès’’.

Pour la réalisation de cet objectif, le ministre veut compter sur la force de mobilisation des comités de supporters du 12 Gaïndé et Allez Casa, mais aussi de toutes les composantes du football sénégalais. ‘’Le Mondial, pour nous, démarre le 6 septembre. Et il faut gagner le match de la mobilisation. Ce sera le premier acte et je pense que le dernier sera son retour à la fin de la Coupe du monde’’, a déclaré Matar Ba.

L’arrivée du trophée est prévue le 6 septembre à l’aéroport Blaise Diagne, vers 10 h, avec l’ancien champion du monde français David Trezeguet, où il sera accueilli par le ministre des Sports, représentant le gouvernement, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), celui de la Fédération sénégalaise de football et quelques membres du Comité exécutif, la presse et les groupes d’animation du 12e Gaïndé et Allez Casa.

Cette première étape du séjour du trophée de la Coupe du monde sera l’occasion, pour le ministre et les responsables de la Fifa, de ‘’lancer quelques messages’’ en direction du prochain Mondial. La suite du programme sera consacrée, d’abord, à sa présentation au chef de l’État, au palais de la République. Ensuite, le trophée sera exposé au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose. ‘’Le public, les jeunes, le mouvement sportif, les associations, les femmes, tous et toutes sont invités à savourer ces moments de bonheur, de communication, de communion, de grande satisfaction’’, a lancé Matar Ba.

Le Sénégal fait partie des deux pays de l’Afrique de l’Ouest, avec le Ghana (3-4 septembre), où le trophée du Mondial de football fera escale. Ce sera son 3e passage dans le pays. Le dernier date de 2018, accompagné du champion du monde avec l’équipe de France, Christian Karambeu. La tournée a démarré à Dubaï, en mai 2022, en présence des champions du monde espagnol en 2010 Iker Casillas et brésilien en 2002 Kaká. La 2e étape a été lancée au siège de la Fifa à Zurich, le 19 et 20 août derniers. Le trophée passera dans 51 pays dont les 32 qualifiés pour la 22e édition de la Coupe du monde. Cette tournée vise à soutenir les initiatives en faveur du développement durable dans chacun des pays visités.

