La Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a jugé, hier, Yuk Oba, un tailleur nigérian âgé de 46 ans, domicilié aux HLM Grand-Yoff. Il est poursuivi pour offre ou cession de drogue, plus précisément de crack, une accusation qu’il conteste fermement à la barre.

Les faits remontent à l’année 2022. Selon le procureur, l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) avait mis en place un dispositif de filature, après avoir reçu des informations selon lesquelles Yuk Oba se livrait à la vente de drogue. Cette surveillance a abouti à son interpellation, alors qu’il était en possession de huit pierres de crack.

À l’enquête préliminaire, le prévenu aurait admis vendre les petites pierres à 5 000 F CFA et les plus grosses à 30 000 F CFA. Il aurait également révélé l’identité de son fournisseur, un certain Obegui.

Pourtant, face au tribunal, Yuk Oba a changé de version. Il a reconnu être consommateur, mais a nié catégoriquement toute activité de trafic. ‘’Ces pierres étaient destinées à ma consommation personnelle. J’en avais seulement trois sur moi’’, a-t-il déclaré, contredisant ainsi ses aveux faits lors de l’enquête.

Une défense difficile à tenir face aux éléments du dossier. Le juge lui a rappelé qu’au moment de son arrestation, huit pierres avaient été retrouvées dans sa poche et non trois comme il l’a prétendu. Estimant que le prévenu a tenté de minimiser les faits pour échapper à une lourde peine, le procureur est resté ferme : ‘’À l’enquête, il a reconnu être un trafiquant. Aujourd’hui, il essaie de se faire passer pour un simple consommateur, parce qu’il sait que la répression est sévère. Les faits sont clairs et les preuves sont accablantes’’, a-t-il dit. Il a requis une peine de deux ans d’emprisonnement ferme assortie d’une amende d’un million de francs CFA.

Le tribunal rendra son verdict le 26 mars prochain.

MAGUETTE NDAO