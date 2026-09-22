Trafic de produits psychotropes

Une opération de surveillance menée au marché de Grand-Yoff a permis aux policiers d’interpeller deux individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau de trafic de substances psychotropes, notamment du Tapentadol. L’affaire a débuté à la suite d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de vente illicite de psychotropes au sein du marché. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le principal suspect, déjà cité dans plusieurs procédures judiciaires pour des faits similaires, aurait développé différentes stratégies pour échapper aux contrôles. Une opération de planque a ainsi été mise en place le 17 septembre 2026, de 12 h à 18 h, aux abords de son lieu de commerce.

Les policiers l’auraient alors observé en train de vendre des produits pharmaceutiques et psychotropes, dont certains sont soumis à prescription médicale et à des conditions particulières de conservation. Pour dissimuler ses stocks, le suspect aurait entreposé les comprimés dans un box situé à proximité de son étal. Les enquêteurs l’auraient également surpris en train de céder des substances psychotropes à plusieurs clients, dont certains se déplaçaient à moto. L’intervention a été déclenchée vers 19 h.

La fouille du principal suspect a permis, selon les policiers, de découvrir deux plaquettes de vingt comprimés de Tapentadol. La perquisition de son local a ensuite conduit à la saisie de onze autres plaquettes, représentant 110 comprimés de la même substance. Les enquêteurs ont également découvert plusieurs produits pharmaceutiques, notamment du Cipromed 500, du Centrum Ca-C 1000, de l’amoxicilline Mokcit 500 et de l’ibuprofène. D’autres produits, présentés comme destinés à des modifications morphologiques, ont également été saisis, parmi lesquels du Cyproheptadine Tablette BP 4 mg et du Talatin 30.

...Une importante somme d’argent a par ailleurs été découverte. Elle a été placée sous scellés pour les besoins de la procédure. La poursuite des investigations a conduit les enquêteurs jusqu’à un second suspect, présenté comme le fournisseur du premier. Ce commerçant, domicilié à la Cité Millionnaire à Grand-Yoff, a à son tour été interpellé. Selon les enquêteurs, il aurait reconnu les faits lors de son interrogatoire. Il aurait déclaré commercialiser du Tapentadol depuis environ trois mois, expliquant avoir commencé cette activité en raison de difficultés financières.

Le suspect aurait également reconnu avoir conscience du caractère prohibé de cette activité et déclaré s’approvisionner auprès du marché noir dakarois. Les investigations portent également sur la vente de produits pharmaceutiques sans habilitation ni qualification professionnelle. Concernant l’argent retrouvé en sa possession, le suspect aurait expliqué qu’une partie provenait de son activité illicite et l’autre d’une cotisation de tontine. Il n’aurait toutefois pas été en mesure de fournir la liste des membres de cette tontine. À l’issue des opérations, les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau et les éventuelles responsabilités des personnes impliquées.