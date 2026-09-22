Le directeur général de Senelec, Pape Toby Gaye, était l’invité du journal télévisé de la RTS, lundi 21 septembre. Face aux perturbations qui affectent actuellement l’alimentation électrique, il a annoncé une amélioration dès le milieu de semaine et un retour à la normale à partir de jeudi, si les opérations techniques en cours se déroulent comme prévu. Il a également détaillé les incidents qui ont réduit les capacités de production, sur fond de forte hausse de la consommation.

Les Sénégalais devront encore patienter quelques jours. Selon le directeur général de Senelec, Pape Toby Gaye, la situation sur le réseau électrique devrait progressivement s’améliorer au cours de la semaine, avec un retour à la normale annoncé à partir de jeudi. Le patron de la société nationale d’électricité a toutefois assorti cette échéance d’une condition : que les opérations de maintenance et d’installation actuellement engagées se déroulent comme prévu.

Invité lundi soir au journal télévisé de la RTS, Pape Toby Gaye a voulu apporter des explications aux perturbations enregistrées ces derniers jours. Il a évoqué une accumulation d’incidents techniques, à laquelle s’ajoute une demande d’électricité particulièrement élevée en cette période de forte chaleur.

200 MW indisponibles avec Karpowership

Au cœur des difficultés actuelles figure la centrale flottante de Karpowership. Selon Pape Toby Gaye, une panne est survenue au niveau du système FSRU, plus précisément sur la pompe surpresseur chargée d’acheminer le gaz liquéfié sous pression vers la centrale. Cette panne aurait entraîné une perte d’environ 200 MW de puissance disponible sur le réseau. Pour un système déjà soumis à une forte demande, cette indisponibilité réduit considérablement la marge permettant d’absorber les pointes de consommation. La situation devrait cependant évoluer dans les prochains jours.

Le DG de Senelec a annoncé que la pompe destinée à remplacer l’équipement défectueux est arrivée à Dakar. Les opérations d’installation doivent permettre de récupérer la capacité actuellement perdue. Karpowership occupe une place importante dans le dispositif de production électrique sénégalais. L’entreprise indique disposer, au Sénégal, d’une capacité installée de 335 MW, issue de deux contrats conclus avec Senelec en 2019 et 2021.

Cap des Biches également affectée

À cette panne s’ajoute une autre indisponibilité au niveau de la centrale de Cap des Biches. Pape Toby Gaye a indiqué qu’une des deux turbines de la centrale était tombée en panne. Les équipes techniques sont mobilisées pour établir le diagnostic et procéder aux interventions nécessaires. Le DG a également évoqué des problèmes liés à l’utilisation du gazole, notamment l’encrassement des filtres par des impuretés présentes dans le combustible, qui compliquerait le fonctionnement des machines et imposerait des opérations de maintenance.

Cette difficulté intervient après les perturbations déjà signalées au début du mois. Les 6 et 7 septembre, l’arrêt de la centrale de Cap des Biches avait été présenté par le directeur principal Réseaux de Senelec, Abdou Kader Kane, comme ayant entraîné une perte de 240 MW sur le réseau. Il avait également fait état de difficultés d’approvisionnement en gasoil nécessaires au fonctionnement de la centrale.

Les difficultés de production interviennent dans un contexte de forte progression de la consommation. Selon les explications données par Senelec ces derniers jours, la demande d’électricité a atteint 1 400 MW en août, alors que les prévisions étaient établies autour de 1 250 MW. Cette différence de 150 MW a réduit les marges et les réserves disponibles pour faire face aux incidents affectant les moyens de production. L’augmentation de la consommation est notamment liée, selon Pape Toby Gaye, à la période de fortes chaleurs. La demande augmente alors que certaines unités de production sont simultanément indisponibles, créant un déséquilibre entre l’offre et les besoins du réseau.

Autre élément avancé par le DG : le coût du combustible. Pape Toby Gaye a indiqué que les cours mondiaux du gazole avaient quasiment doublé, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la trésorerie de Senelec. Quelques jours avant cette sortie du DG, Abdou Kader Kane avait, de son côté, expliqué que les autorités avaient été alertées dès juin sur les besoins liés à l’approvisionnement en gasoil. Il avait assuré que la collaboration avec les compagnies pétrolières et la Société africaine de raffinage (SAR) se poursuivait et que Senelec bénéficiait de livraisons prioritaires afin d’assurer la continuité du service public.

La perspective annoncée par Pape Toby Gaye repose désormais sur la remise en service des équipements défaillants. L’arrivée de la pompe de remplacement pour Karpowership doit permettre de récupérer les quelque 200 MW indisponibles, tandis que les interventions se poursuivent sur la turbine de Cap des Biches. C’est l’aboutissement de ces opérations qui doit permettre, selon le DG, une amélioration sensible de la situation dès le milieu de la semaine.

« À partir de jeudi, la situation devrait revenir à la normale sur le réseau électrique », a annoncé Pape Toby Gaye, tout en précisant que cette échéance reste conditionnée au bon déroulement des opérations de maintenance et d’installation. Cette annonce intervient alors que Senelec a parallèlement programmé des travaux d’entretien et de renforcement dans plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue du 21 au 27 septembre. Ces interruptions programmées sont distinctes des délestages liés au déficit temporaire de production, mais elles viennent s'ajouter aux perturbations déjà ressenties par les usagers.

F. BA