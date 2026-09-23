Une affaire impliquant une mineure de 14 ans a conduit un maître coranique devant le parquet de Rufisque. La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque l’a déféré le 14 septembre pour des faits qualifiés, selon les enquêteurs, de détournement de mineure, attouchements sexuels, harcèlement sexuel, pédophilie et corruption de mineure. L’affaire a débuté dans la soirée du 10 septembre, lorsque les parents de l’adolescente ont constaté sa disparition.

Après plusieurs recherches, ils se sont rendus au daara où elle était inscrite, vers 20 heures. L’épouse du maître coranique leur aurait alors indiqué que son mari et la jeune fille étaient absents, tout en faisant état de soupçons concernant une éventuelle relation entre eux.

La mineure est finalement rentrée chez elle vers 22 heures. Interrogée par son père, elle aurait déclaré avoir été conduite par le maître coranique, à moto, dans un jardin public situé au rond-point HLM. Elle aurait également évoqué une relation avec le mis en cause et les sollicitations de ce dernier. Entendu par les enquêteurs, le maître coranique aurait reconnu avoir eu des gestes à caractère sexuel à l’égard de l’adolescente. L’examen médical pratiqué sur cette dernière a, selon les éléments de l’enquête, établi l’intégrité de son hymen. À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été présenté au parquet le 14 septembre pour les infractions retenues par les enquêteurs.