Fora populaire sur le MOHEBS

La gouvernance du système éducatif sénégalais repose sur les principes de décentralisation, de participation des parties prenantes et de coordination multi-acteurs. Ces principes sont consacrés par plusieurs textes de référence, notamment la Loi d’orientation de l’Éducation nationale, l’Acte III de la décentralisation, le décret n° 2017-604 relatif aux Inspections d’Académie (IA) et aux Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF), ainsi que le décret n° 2014-904 relatif aux Comités de Gestion d’École (CGE).

Ce cadre institutionnel confère aux cadres de concertation un rôle stratégique dans le pilotage territorial des politiques éducatives en favorisant le dialogue entre les autorités académiques, les collectivités territoriales, les autorités administratives, les communautés éducatives, les partenaires

techniques et financiers ainsi que les organisations de la Société civile.

Toutefois, en dépit de ce dispositif institutionnel, les cadres de concertation peinent encore à jouer pleinement leur rôle. Cette situation est d'autant plus préoccupante dans un contexte marqué par la territorialisation croissante des politiques publiques, le renforcement des compétences des collectivités territoriales et la mise en œuvre de réformes structurantes, telles que le Modèle harmonisé d’Enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS), qui nécessitent une forte mobilisation et une coordination effective de l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de l’éducation.

Dans le cadre de son Programme d’Appui à la Performance des Finances Publiques (PAP-FP), l’International Budget Partnership Afrique Francophone (IBP Afrique Francophone) œuvre au renforcement de la gouvernance budgétaire afin de promouvoir une gestion plus transparente, participative et efficace des finances publiques, contribuant à l’amélioration de la qualité des services sociaux de base, notamment dans le secteur de l’éducation. À travers son partenariat avec la Fondation

Gates, qui accompagne le Ministère de l’Éducation nationale (MEN) dans la mise en œuvre du MOHEBS, IBP Afrique Francophone met en œuvre l'Initiative de plaidoyer et d'amélioration de la performance budgétaire de l'enseignement élémentaire au Sénégal. Cette initiative vise à renforcer l’allocation,

l’exécution et le suivi des ressources publiques consacrées aux investissements favorisant l’amélioration des apprentissages, tout en consolidant les mécanismes de gouvernance, de coordination et de redevabilité aux niveaux central et territorial.

...C’est dans cette dynamique que l’ONG a conduit une série d’échanges avec les Inspections d’Académie (IA) de Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Diourbel et Matam afin de mieux comprendre les dynamiques

locales de financement de l’éducation, les mécanismes de coordination entre les acteurs et les défis qui affectent la mise en œuvre des politiques éducatives au niveau local.

Lors de cette rencontre Binetou Diagne, Chef de projet éducation à l’ONG IBP Afrique Francophone a lancé un plaidoyer qui vise ainsi à faire du MOHEBS une priorité pleinement intégrée aux choix de planification, de programmation et d’investissement. Qui a souhaité que cette rencontre débouche sur des pistes d’actions concrètes, permettant de renforcer à la fois les cadres de concertation, le pilotage territorial de l’éducation et le plaidoyer en faveur du financement et de la mise en œuvre du MOHEBS.

"Nous attendons des participants, notamment des collectivités territoriales, une meilleure implication dans le processus de planification et d'exécution des activités de mise en œuvre du MOHEBS" a-t-elle souhaité.