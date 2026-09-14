Dans les familles, les quartiers et entre amis, l’attaya continue de transformer quelques verres de thé en un véritable rendez-vous social. Un rituel ordinaire, mais profondément sénégalais, qui résiste au rythme effréné de la vie moderne.

Au Sénégal, il suffit parfois d’une théière et de quelques petits verres pour que le temps s’arrête. Dans une cour familiale, devant une boutique de quartier, à la maison, au travail ou entre amis, l’attaya s’invite dans le quotidien. On ne le boit pas simplement. On le prépare, on l’attend et surtout, on le partage. Sa préparation obéit à un rituel bien connu. Le thé est infusé, servi, parfois versé d’un verre à l’autre avant d’être distribué.

Les services se succèdent et chacun possède son caractère. Le premier est généralement plus fort et plus amer. Le deuxième, plus doux et davantage sucré, accompagne souvent les conversations qui se sont installées entre-temps. Car l’essentiel est peut-être là : l’attaya donne du temps au temps. Une discussion entamée autour du premier verre peut se prolonger au deuxième.

Un sujet en entraîne un autre. L’actualité, le football, la musique, les études, le travail, les relations familiales, les projets ou les petites histoires du quartier passent d’un interlocuteur à l’autre. Chacun donne son avis, raconte une anecdote, plaisante ou refait le monde. L’attaya est rarement un rendez-vous programmé. Il suffit souvent qu’un voisin s’arrête, qu’un ami passe ou qu’un groupe soit déjà installé. Une théière apparaît, les verres circulent et la conversation s’installe. Le moment se crée presque naturellement.

Une parenthèse dans la journée

Dans une société où les journées sont rythmées par le travail, les études, les obligations familiales et les déplacements, l’attaya offre une parenthèse. Quelques personnes se retrouvent, s’asseyent et prennent le temps de parler. Cette dimension sociale explique sans doute sa longévité. Dans les quartiers de Dakar comme dans de nombreuses villes et localités du pays, l’attaya accompagne encore la vie de proximité.

Il se prépare devant les maisons, dans les espaces communs, aux abords des boutiques ou dans les lieux fréquentés par les jeunes. Il épouse les habitudes du quartier et se transmet d’une génération à l’autre. Pourtant, le décor a changé. Les téléphones portables ont envahi les moments de convivialité. Les réseaux sociaux ont bouleversé les façons de communiquer. Il n’est pas rare de voir, autour d’une même théière, certains participants consulter leur téléphone, répondre à un message ou faire défiler leur fil d’actualité. Mais le groupe est toujours là. Le numérique s’est installé autour du rituel sans parvenir à le remplacer. Car un échange par écran interposé n’a pas tout à fait la même saveur qu’une discussion partagée autour d’une théière.

Un rituel qui dépasse les hommes

Dans l’imaginaire collectif, l’attaya reste fortement associé aux rassemblements masculins. Dans de nombreux quartiers, les hommes et les jeunes garçons se retrouvent autour de la théière pour discuter, plaisanter et passer le temps. Cette image existe bel et bien, mais elle ne résume pas la pratique. L’attaya se retrouve aussi dans les familles, lors des visites, des retrouvailles ou des moments de détente. Il accompagne les échanges et s’inscrit dans différents cadres de sociabilité. Son usage dépasse ainsi progressivement l’image du groupe d’hommes réuni dans un coin de rue.

Offrir un verre de thé participe également d’une forme d’hospitalité. C’est une manière d’accueillir, de retenir un visiteur, de lui dire de rester encore un peu. Le thé devient alors un langage en soi : « assieds-toi », « reste avec nous », « on discute ». Dans un quotidien où tout semble aller plus vite, cette invitation à rester prend une dimension particulière. Prendre le temps de préparer et de boire l’attaya, c’est aussi accepter, pendant quelques instants, de ralentir.

Pourquoi ce rituel conserve-t-il autant de force alors que les modes de vie ont profondément changé ? Peut-être parce qu’il est simple. Il ne réclame ni lieu particulier ni organisation sophistiquée. Du thé, de l’eau, du sucre, une théière, quelques petits verres et des personnes prêtes à partager un moment suffisent. L’attaya s’est ainsi adapté à la modernité sans perdre sa fonction première. Il côtoie les smartphones, les écouteurs, les réseaux sociaux et les conversations numériques, mais continue de créer ce que les outils numériques ne remplacent pas totalement : une présence physique, un moment commun, une conversation qui prend son temps. La modernité n’efface donc pas nécessairement les traditions. Certaines se transforment, s’adaptent et trouvent leur place dans de nouveaux usages. Au Sénégal, l’attaya reste de celles-là. On le prépare, on le sert, on le boit. Mais surtout, on le partage. Et tant que les conversations continueront de s’étirer autour d’une théière, le petit verre de thé continuera, lui aussi, de faire battre les quartiers.

Fatou Ba