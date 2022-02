C’est dans un bus en provenance de Kaolack que les gendarmes ont procédé à l’arrestation de Sidy Lo. Celui-ci détenait un sac contenant 7 kg de chanvre indien. Jugé hier à la barre de la chambre criminelle, il risque 10 ans de réclusion criminelle.

Sidy Lo a été appelé, hier, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande Instance de Dakar. Accusé de trafic intérieur de drogue, il a été arrêté au mois d’octobre 2020. Selon l’accusation, à l’occasion d’un contrôle de routine, sur la route nationale, les éléments de la gendarmerie ont découvert à l’intérieur d’un bus en provenance de Kaolack un sac à dos noir contenant sept kilogrammes de chanvre indien.

Ainsi, Sidy Lo, un passager du bus, a été désigné comme propriétaire dudit sac. Entendu par les enquêteurs, Sidy Lo n’a pas contesté être le propriétaire du produit prohibé, même s’il tente maladroitement de réduire la quantité de drogue retrouvée par-devers lui. Il a reconnu avoir reçu cette drogue pour l’écouler sur le marché. Au regard de tous ces éléments, il a été placé sous mandat de dépôt, le 8 octobre 2020.

À l’achèvement de la lecture de l’ordonnance de renvoi, l’accusé Sidy Lo a maintenu ses déclarations faites à l’enquête et devant le juge instructeur. Cependant, il a tenté de justifier la présence du chanvre indien trouvé en sa possession. Selon lui, la drogue lui a été remise en contrepartie de ses services de mécanicien qu'il avait loué à un certain Lamine. ‘’C’est un ami de mon grand frère du nom de Lamine qui m’avait chargé de réparer sa moto-Jakarta. Il m’a offert un joint de ‘yamba’ avant de me proposer 2 kg de ladite drogue, en contrepartie de la réparation de la moto. J’ai d’abord refusé, car j’avais peur de rencontrer des entraves en transportant la drogue de Kaolack à Dakar. Mais c’est par la suite que j’ai contacté celui chez qui je me procurais du chanvre pour ma consommation personnelle à Dakar et celui-ci m’a convaincu de le prendre pour le lui céder à 50 000 F CFA le kilogramme. Ce que j'ai accepté parce que cela coïncidait à la période du confinement, en plus, je n'avais pas d'argent’’, narre l’accusé.

Convaincu de la culpabilité de l’accusé du fait de ses aveux, le maître des poursuites a requis contre Sidy Lô 10 ans de réclusion criminelle. ‘’Les faits sont constants, puisqu'il les a reconnus. C'est uniquement sur la quantité qu'il y a eu des contestations qui sont tardives, puisque les gendarmes ont révélé qu'il s'agissait bien sûr de 7 kg’’, soutient le représentant du ministère public.

Pour l’avocat de la défense, Me Oumar Diallo, son client doit bénéficier d'une disqualification des faits en détention en vue de l'usage. Car, plaide la robe noire, Sidy Lô est un délinquant occasionnel.

Le juge rendra sa décision le 25 février prochain.

MAGUETTE NDAO