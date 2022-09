Trafic yamba tamba

Vendredi dernier, aux environs d’une heure, les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, ont appréhendé au village de Sil escale, trois individus. Il s’agit d’un cultivateur nommé M. D domicilié à Boustane, d’un de ses collègues, I. D domicilié à Sil escale et d’A. C. L’interpellation des susnommés a été effectuée au village de Sil escale, à Koumpentoum.

‘’Cette action fait suite à une information suivie par nos services faisant état d’un réseau de trafic intense de chanvre indien entretenu par un groupe d’individus qui se regroupent chez le nommé I. D pour mener leur activité illicite en toute impunité’’, dit-on. Il a été rapporté aux enquêteurs, qu’I. D a transformé sa maison en lieu de trafic et d’usage de drogue au grand dam des riverains qui sont impuissants face à cette situation. Une équipe a ainsi été envoyée sur les lieux pour y mener des investigations en vue de mettre à nue cette activité illicite et mettre hors d’état de nuire ces délinquants, selon nos sources.

...Ainsi, c’est au cours de la soirée que les éléments d’intervention ont mené leur opération. Au moment de l’intervention, la femme du maitre de maison, la nommée A C, ayant sentie la présence des policiers, s’est ruée dans la chambre conjugale et s’est emparée de la drogue et a tenté de la faire disparaitre avant d’être rattrapée. La fouille minutieuse opérée, séance tenante, s’est soldée par la découverte de deux pots contenant, après décompte, 61 cornets de chanvre indien et une quantité en vrac accusant un poids de 100 grammes. Interrogé, le nommé ID a reconnu être le propriétaire de la totalité de la drogue trouvée chez lui.

Il a dit aux enquêteurs avoir acheté la drogue à 30 000FCFA les 500 grammes par son co-interpellé et fournisseur le nommé M D. Il la revendait en cornets de 250 FCFA et 500 FCFA, selon le format. Quant à la nommée A. C, elle a reconnu avoir tenté de faire disparaitre le produit sur ordre du nommé M. DO. Pour ces faits, ils ont été placés en position de garde à vue pour offre et cession de chanvre indien, complicité de trafic de drogue et entrave à l’action de la justice, chacun en ce qui le concerne. La drogue est provisoirement consignée aux fins d’être mises sous scellés distincts.

...Le 11 septembre dernier, aux environs de 20h, les éléments de la Brigade régionale des Stupéfiants de Tambacounda, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, ont appréhendé au quartier Gourel, trois individus que sont O. D, S. K, M. S. Selon nos sources, l’interpellation des susnommés a été effectuée au quartier Gourel de Tambacounda.

Cette action fait suite à une information suivie par les services de police faisant état d’un réseau de trafic intense de chanvre indien entretenu dans la maison du nommé Mady Samoura, sise au même quartier et entretenu par un groupe d’individus qui y mène leurs activités délictuelles en toute impunité. C’est pourquoi une descente y a été faite et au cours de laquelle, le nommé M S, sentant la présence des agents, à briser la palissade de sa maison pour prendre la fuite. De suite, une fouille a été opérée sur les lieux, ce qui a permis de découvrir huit paquets de chanvre indien sur leur lieu d’interpellation. D’ailleurs, il est accusé d’être le propriétaire de cette drogue.

Deux jours après cette intervention, le même individu est allé se plaindre auprès du procureur de la République. Il a accusé des éléments de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants d’avoir fait une descente dans sa maison. Il lui a été demandé d’attendre les agents pour s’expliquer. Il a encore pris la poudre d’escampette, avant d’être rattrapé par l’agent préposé au chef de poste du tribunal. Interpellé et confronté à ses acolytes, ces derniers l’ont identifié comme étant le propriétaire de la maison et sans équivoque le propriétaire légitime de la drogue trouvée. Ils ont tous assuré que c’est M. S qui leur vend des paquets de chanvre indien à 1000 FCFA, ce que le présumé trafiquant a réfuté. Il a soutenu qu’il ne vend pas la drogue, mais, qu’il offre une petite quantité à ses amis pour leur consommation personnelle. Ils ont été placés en position de garde à vue pour offre et cession de chanvre indien.