La police des frontières de Keur Ayib (Paf) a interpellé, dimanche dernier, une personne vers la frontière gambienne. Elle avait caché un bébé biche dans un carton à l’intérieur du bus qui fait la navette Sédhiou - Dakar. Le suspect, A. M. Ly, est un trafiquant notoire qui sillonne la sous-région où il a de nombreux clients dont des féticheurs.

Le dimanche 19 décembre dernier, lors d'un contrôle rigoureux, dans le cadre de leur travail de tous les jours, la police des frontières de Keur Ayib (Paf) a trouvé un colis suspect dans un bus effectuant la liaison Sédhiou - Dakar. Ils ont pu interpeller, après vérification, un présumé trafiquant de faune en flagrant délit de détention et de circulation d'un bébé guib harnaché, qui est une antilope du Sénégal partiellement protégée par l’article D36 du Code de la chasse et de la protection de la faune sénégalais.

Selon nos informations, le présumé trafiquant de faune, qui n’avait jusqu’alors jamais été inquiété par la justice, n'en serait pas à son coup d'essai. Il s’est enrichi illégalement, depuis des années, grâce à ce commerce interdit d'animaux sauvages. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Il répond au nom d’A. M. Ly, âgé de 52 ans, marié et père de cinq enfants et commerçant de fonction.

Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, le suspect s’est livré à un jeu de déballage. Il a soutenu qu’il a acheté la biche à Sédhiou, auprès d’un chasseur d’espèces protégées, à 100 000 F CFA, sans laisser-passer, ni autorisation. Il devait la revendre à un marabout pour ses activités mystiques à 350 000 F CFA. Il a confessé qu’il est dans ce commerce depuis 15 ans. Qu’il se ravitaille entre le Sénégal, la Gambie et la Côte d’Ivoire. Il a ajouté qu’il savait que le trafic de cette espèce était interdit, mais pensait pouvoir échapper à la justice, s’il emprunte les cars de transport en commun. Il a des clients un peu partout en Afrique.

‘’Je commercialisais des perruches, des pigeons, des youyous du Sénégal, des oiseaux ordinaires, des pélicans et grues couronnées. Je tenais aussi à vous dire que je ne suis pas un trafiquant d’espèces protégées. Même si je reconnais que je suis dans ce commerce depuis plus de 15 ans. D’ailleurs, je possède une boutique dans un célèbre marché à Dakar. C’est parce que je travaille avec des gens dans la sous-région que vous avez trouvé par-devers moi des traces d’envois de Western Union. Toutefois, je demande la clémence de la justice, car une fois sorti, je ne vais plus m’adonner à cette activité illicite’’, a confié le suspect lors de son audition.

L’enquête menée dans le cadre de cette affaire a livré des secrets sur le trafiquant. Elle a montré que M. Ly est connu des archives judiciaires, même s’il n’a jamais été emprisonné. Il avait fait l’objet d’une enquête, en 2018, sur des peaux de léopard et de lion, renseignenr des sources. Selon qui, il est un trafiquant notoire, très méfiant, ce qui explique qu’il n’ait jamais été interpellé.

Les saisies d’animaux protégés entre 2020 et 2021

Entre 2013 et 2014, poursuivent nos interlocuteurs, il avait reçu 14 millions F CFA d’un certain A. Sidibé, le plus grand trafiquant de faune de cette localité qui a été, par la suite, arrêté pour trafic de chimpanzés en Guinée. M. Ly dit être son représentant au Sénégal.

Il a été déféré au parquet, au terme de sa période de garde à vue, pour les faits de criminalité faunique. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et une amende jusqu’à 1,2 million F CFA, selon l’article L32 du Code de la chasse et de la protection de la faune. Nos interlocuteurs de rappeler que nul ne peut posséder, circuler ou commercialiser des animaux sauvages au Sénégal, sans se référer et se soumettre aux lois de protection de la faune.

Le malheureux faon, renseignent nos interlocuteurs, aurait été capturé, après l'abattage de sa mère. Lors de sa découverte dans le carton, elle avait du mal à se tenir sur ses pattes, tant le contenant dans lequel elle était habilement dissimulée était petit. Son état de santé est bon et elle a immédiatement été prise en charge par les services de la Direction des parcs nationaux, avec l’appui du projet Eagle Sénégal. Par la suite, elle a été remise au conservateur de la réserve du Delta du Saloum, confie des sources.

Entre 2020 et 2021, les opérations menées par le ministère de l’Environnement et la Direction générale de la police nationale, en collaboration avec Eagle Sénégal, selon nos sources, ont mené à la saisie de 134 animaux vivants et 58 animaux sauvages morts, sans compter plus de 20 kilos d’ivoire, 48 griffes de léopard et 31 dents d’hippopotame. Nos interlocuteurs rappellent que la criminalité faunique entraîne dans son sillage une déstabilisation économique et sécuritaire.