Dans un match de référence depuis le début de leur compétition, les Lions ont éliminé le Nigeria ce mercredi soir, en quarts de finale de l’Afrobasket Angola-2025. Les hommes de DeSagana Diop ont battu les Tigers 91-75. Le Sénégal devra désormais affronter le Mali, une nouvelle fois. Car c’était déjà là l’affiche des barrages remportée par les Lions. Mais ce sera une tout autre partie : il faudra donner encore plus pour atteindre la finale.

Aux plans défensif et offensif, et grâce à une tactique bien huilée du coach DeSagana Diop, tous les ingrédients étaient réunis pour livrer le meilleur match de leur tournoi. Les Lions ont répondu présents au rendez-vous face au Nigeria, hier, en quarts de finale de l’Afrobasket Angola-2025. Le Sénégal, plus inspiré que lors de ses premières sorties dans ce tournoi, a produit une belle performance contre les Tigers. Les hommes de DeSagana ont dominé leurs adversaires de bout en bout (30 à 18 au 2e quart-temps et 23 à 13 au 3e quart-temps).

Signé Brancou Badio

Si le Sénégal a réussi à éliminer le Nigeria une fois de plus, c’est parce que l’équipe a pu compter sur l’un de ses éléments clés : Brancou Badio. Le maître à jouer de l’écurie sénégalaise a inscrit 32 points, récupéré 4 rebonds et réalisé 3 interceptions. À ses côtés, Jean-Jacques Boissy a également livré une prestation XXL. Son apport aura été décisif pour venir à bout des Nigérians.

Une défense infranchissable

Le match réussi des Lions s’est aussi illustré au niveau défensif où Ibou Dianko Badji et Moustapha Diop ont déstabilisé les Nigérians. Les deux géants Sénégalais ont capté à eux seuls 15 rebonds (5 rebonds dont 4 défensifs pour Badji et 10 rebonds dont 7 défensifs pour Moustapha Diop), une contribution déterminante dans la victoire sénégalaise (91-75) face aux Tigers.

S’ils reproduisent une telle performance face au Mali, les hommes de DeSagana Diop auront de sérieuses chances d’accéder en finale.

Les Lions affronteront donc le Mali en demi-finales de cet Afrobasket. Les Aigles ont éliminé plus tôt ce mercredi la Côte d’Ivoire, au terme des prolongations (102-96). Le choc contre le Mali se jouera samedi prochain à 18 h GMT.

MAMADOU DIOP