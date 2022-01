Près de 5 000 vols ont été annulés ce week-end, dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis. La faute à la multiplication des cas de Covid-19 et aux mauvaises conditions météorologiques. Selon Radio France internationale (RFI) qui a donné l’information hier sur son site web, la tempête hivernale Frida s’ajoute, en effet, aux perturbations liées au variant Omicron. ‘’Plus de 2 600 vols annulés et près 8 600 vols retardés, au départ ou à destination des États-Unis. La tempête hivernale, avec ses vents violents et ses chutes de neige, désorganise le transport aérien.

Les aéroports de Chicago sont les plus touchés, mais la situation est critique dans le Colorado, dans le New Jersey ou encore dans le Michigan. Mais il n’y a pas que la tempête. Le très contagieux variant Omicron perturbe également le transport aérien mondial. Les réservations sont en chute libre et le personnel navigant est en arrêt maladie ou cas contact’’, rapporte le média français. Au niveau mondial, la même source indique que plus de 10 000 vols ont déjà été annulés depuis une semaine.

En Europe, de nombreuses compagnies comme la Lufthansa prévoient d’annuler 10 % de leurs vols cet hiver. Résultat : les revenus pourraient, cette année, fortement baisser. Ryanair, la plus grande compagnie aérienne européenne par nombre de passagers, a annoncé que sa perte annuelle serait sans doute le double de ce qu'elle attendait. Selon les dernières prévisions, le secteur aérien ne devrait retrouver son niveau d’avant-crise qu'en 2026.