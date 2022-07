L’incinération de la drogue saisie par les forces de défense et de sécurité (FDS) a servi de prétexte au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel, pour appeler à un changement de paradigme, lors de la traque des trafiquants.

‘’Saisir le produit est une bonne chose, mais aussi dépouiller le délinquant, c’est-à-dire rechercher son patrimoine, y mettre la main, c’est une autre forme d’aliéner toute velléité pour le délinquant de profiter de son crime. J’appelle les uns et les autres à changer de paradigme. Rechercher tout bien dont le trafic de drogue a été le produit. La loi le leur permet. Donc, il faut utiliser cela et ça permet d’accentuer l’efficacité dans la lutte contre la drogue’’, dixit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel, Aly Ciré Ndiaye.

‘’De notre côté aussi, nous saisissons les conséquences graves que la drogue a sur notre jeunesse de par les questions de santé mentale que l’usage même de la drogue pose. Nous appelons l’État à davantage accélérer le dispositif de mise en place pour mettre en œuvre des structures adéquates pour les usagers de drogue qui en sont devenus des malades pour des traitements efficaces pour sauver notre jeunesse de ce grand méfait. C’est un combat qui est permanent et perpétuel, et qui appelle l’implication de tous’’, a ajouté le chef du parquet de Diourbel.

Aly Ciré Ndiaye a félicité les forces de défense et de sécurité avec l’énorme quantité saisie qui montre qu’il y a une vivacité dans la lutte contre le trafic de drogue. Lors de cette cérémonie d’incinération, la quantité de drogue saisie avoisine les 1,5 t. Il s’agit de 608 kg de chanvre indien, 795 kg de faux médicaments estimés à 36 millions de francs et 17 mille pilules de produits psychotropes. Cette dernière substance vient d’être saisie pour la première fois dans la région de Diourbel. Ce qui dénote de la vivacité du trafic de drogue dans la région en général et du département de Mbacké en particulier.

D’ailleurs, la région est devenue depuis quelque temps une plaque tournante du trafic de drogue. Ce qui fait que la lutte contre la drogue et autres stupéfiants est devenue un combat permanent et perpétuel qui appelle l’implication de tous.

Au cours de cette incinération qui s’est déroulée en présence de l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, des commissaires de Diourbel et de Bambey, le commissaire Mody Fall, Chef de la Brigade régionale de l’Ocrtis, a déclaré que ’’la drogue est un phénomène qui est en train de gangréner les sociétés, en particulier la jeunesse. La saisie des produits vétérinaires est la conséquence d'une opération, parce qu'un individu qui faisait dans le trafic de produits psychotropes avait pris le soin d’emballer ces produits et de les dissimuler dans des caisses.

Avec l'accord de l'autorité, nous sommes partis faire une perquisition et il fallait faire un échantillonnage. Dans ces caisses, on avait des sachets de ces produits et après examen du laboratoire national de la police, il s'est avéré que c'était de faux médicaments. La drogue est présente. Ce serait utopique de dire qu'il y a une zone où une couche sociale est épargnée, mais la zone où l'on fait le plus de saisie est le département de Mbacké. Mais les forces de défense et de sécurité veillent au grain et travaillent d'arrache-pied pour déstabiliser ces réseaux qui convoient de fortes quantités de drogue dans la région’’.

Présent à la rencontre, l’adjoint au gouverneur de Diourbel chargé des affaires administratives, Oumar Ndiaye, a salué le dynamisme des forces de défense et de sécurité. Une détermination qui se traduit ici par une mutualisation de leurs moyens. Pour l’autorité administrative, ‘’il faut qu’elles redoublent de vigilance pour traquer les trafiquants qui sont toujours là et permettre de sauver la jeunesse au niveau de la région de Diourbel. La troisième chose à faire, c’est de lancer un appel aux populations, parce qu’il faudrait une participation citoyenne de la population qui permettra à l’ensemble des forces de défense et de sécurité de pouvoir réaliser d’autres saisies. La population a un rôle important à jouer dans cette lutte. Il faut davantage sensibiliser les populations sur les méfaits de cette drogue et continuer la lutte qui est de longue haleine avec différentes péripéties. Mais avec l’implication de tout le monde, nous allons réussir la bataille au niveau de la région de Diourbel’’.

Boucar Aliou Diallo(Diourbel)