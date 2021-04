Suite aux manifestations notées dans la capitale sénégalaise en début mars dernier, un tridum de prières est organisé par le Renouveau charismatique du doyenné de Grand-Dakar Yoff, la Communauté catholique Mère du Divin Amour, la Légion de Marie du Sénégal, la Communauté Catholique d’Evangélisation JeunESpérance et la Chapelle numérique Saint-Michel Archange.

Ce sera trois jours de prière de purification, de demande de pardon à Dieu et de réconciliation en faveur de la nation sénégalaise. ‘’Placé sous le thème général «Si mon peuple s’humilie [...] je restaurerai son pays» (2 Chr 7, 14), ce triduum de prières, qui aboutit au dimanche de la Divine Miséricorde, se déroulera du 9 au 11 avril 2021, au niveau des paroisses Saint-Paul de Grand-Yoff, L’Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh et la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar.

Cette initiative est une invitation à une grande communion de prière pour la repentance et le pardon mutuel’’, indique-t-on dans un communiqué de presse reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’Par ailleurs, ce temps permettra de s’arrêter sur tout ce qui fait que le quotidien du Sénégalais est difficile pour y invoquer le Nom de Jésus Sauveur et appeler la nation sénégalaise à l’espérance en la Miséricorde Divine, et en ses propres valeurs et ressources pour bâtir un avenir meilleur’’, ajoute-t-on. Ainsi, ces journées de prière sont sous le patronage spirituel de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des Saints Martyrs de l’Ouganda et de Saint Jean-Paul II, qui a foulé le sol du Sénégal en février 1992. Elles seront caractérisées par plusieurs temps forts : la louange, la récitation du chapelet, l’adoration du Saint Sacrement, des enseignements, des prières d’intercession et à l’Esprit Saint et la messe.