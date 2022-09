Le ministre des Sports, Matar Ba, et les nombreux supporters qui ont accueilli le trophée de la Coupe du monde, hier, veulent que les Lions ramènent ce joyau à l’issue de la finale du Mondial au Qatar, le 18 décembre 2022.

Le trophée de la Coupe du monde poursuit sa tournée dans le cadre de la 5e édition du World Cup Tour Trophy. C’est au tour du Sénégal d’accueillir le bijou tant convoité de la Fifa, qui est arrivé hier, à bord d’un avion spécial qui a atterri sur le tarmac de l’aéroport Blaise Diagne de Diass, accompagné par la légende française David Trezeguet, champion du monde 1998 avec la France. La vue de ce joyau a fait naitre des convoitises chez les nombreux Sénégalais qui ont fait le déplacement pour la cérémonie de présentation.

Représentant le chef de l’État et le gouvernement du Sénégal, le ministre des Sports rêve de voir ce trophée rejoindre celui de la Coupe d’Afrique dans l’armoire à trophées de la Fédération sénégalaise de football. ‘’La première nation africaine et 18e mondiale n'a pas d'autres choix que d'aller jusqu'au bout de la compétition. Nous devons garder ce trophée que nous sommes en train de regarder. Nous avons de bons joueurs, un État qui investit, une fédération qui maîtrise toutes les compétitions internationales. Nous avons un peuple qui sait supporter, généreux. Nous allons réitérer cette solidarité, cette mobilisation autour notre équipe nationale et je suis sûr qu'au mois de décembre, le Sénégal rentrera encore dans l'histoire du football’’, a lancé Matar Ba à la foule déchainée.

Abondant dans le même sens, le vice-président de Coca-Cola en charge de l'Afrique, Rodrigue Bilé, estime qu’‘’en décembre, les Lions feront la fierté, pas seulement du Sénégal, mais de toute l’Afrique’’ en remportant le trophée au Qatar.

La cérémonie de présentation du trophée de la Coupe du monde a été riche en couleurs et en sonorités. Les comités des supporters du 12e Gaïndé et Allez Casa ont, comme à l'accoutumée, assuré l’ambiance à Diass. Leurs chansons et pas de dance ont charmé les hôtes du Sénégal, notamment le champion du monde 2018. ‘’La vie du foot, c'est les supporters. Et si c'est par rapport aux supporters, vous la (Coupe du monde) gagnez à coup sûr’’, a déclaré David Trezeguet. Pour le ministre des Sports, le ‘’peuple champion d'Afrique’’ est en train de ‘’gagner ce match de mobilisation et d'ambiance’’. ‘’Nous avons donné le top départ et j'avais dit que le premier match du Sénégal c'était le 6 septembre. Nous avons vécu des heures de plaisir, de générosité et de fair-play. Cela doit continuer demain, après la réception du trophée au chef de l'État, au Grand Théâtre pour montrer à nos chers amis l’exception sénégalaise. Nous sommes sûrs que vous avez vécu des moments intenses avec cette belle réception. Demain, vous verrez une autre facette du Sénégal’’, a indiqué Matar Ba.

Selon le ministre, le peuple sénégalais aura l’occasion ce mercredi de vivre un ‘’fait inédit, qui est le trophée de la Coupe du monde qui vient de retrouver le trophée africain’’ dans notre pays.

LOUIS GEORGES DIATTA