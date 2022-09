Le Trophy Tour de la Coupe du monde a connu son épilogue, ce mercredi au palais de la République.

La cérémonie de présentation de la Coupe du monde au président Macky Sall, ce mercredi, au palais de la République, a été pour le chef d’État, l’occasion de revenir sur l’importance du sport, du football en particulier et son rôle dans la préservation de la paix dans le monde. "Le sport est un facteur de paix, d'éducation et de fraternité humaine. Parce qu'en même temps qu'il forge le corps, il doit consolider l'esprit, pour combattre la violence, le racisme, les discriminations et les antivaleurs. C'est tout le sens de la cérémonie qui nous réunit ici et tout le sens de la Coupe du monde qui rassemblera, entre novembre et décembre 2022 au Qatar, les 32 meilleures équipes de la planète", a-t-il tenu à déclarer en présence de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, et de David Trezeguet, légende du football français, champion du monde en 1998 et vainqueur de l'Euro 2000 avec la France, notamment.

Le chef de l'État n'a également pas caché son enthousiasme par rapport au séjour du plus précieux trésor du monde du football. "Sur la route du Qatar, je me réjouis que le trophée, objet de passion et de convoitise, fasse escale chez nous et nous rende visite au palais de la République. Et quand il prendra congé de notre pays, nous espérons que cela sera juste un au revoir, en attendant son retour en décembre", a souhaité le locataire du palais.

Pour finir, le président de la République a réitéré l'engagement de l'État à accompagner Aliou Cissé et ses troupes. ‘’Sur la route du Qatar, l'État restera à vos côtés et mettra tous les moyens nécessaires pour vous soutenir, comme ce fut notamment le cas lors de la dernière Can victorieuse au Cameroun", rassure le président en exercice de l'Union africaine.

Maître Augustin Senghor, Président de la FSF, était également parmi ceux qui ont accueilli la délégation de la FIFA au palais. Le maire de Gorée a notamment galvanisé les troupes dans l'optique de remporter le Mondial qatari. "On s'engage à faire tout notre possible pour que ce trophée revienne au pays au mois de décembre prochain. Le défi, ce n'est pas uniquement d'atteindre les demi-finales, pour être le premier pays africain à franchir ce cap, mais de ramener la coupe et pour le Sénégal et pour toute l'Afrique", a soutenu l'avocat.

Pour le président de la FSF, c'était aussi l'occasion de "remercier" le président de la République. Car, soutient-il, "c'est sous son magistère que le football et le sport d'une manière générale ont franchi un nouveau cap. Et cela s'est notamment matérialisé par notre première Coupe d'Afrique des nations au Cameroun".

Pour rappel, le trophée de la Coupe du monde avait déjà fait escale au Sénégal en prélude du Mondial russe, en 2018. Cette participation des Lions s'était malheureusement soldée par une élimination dès la phase de poules. Le défi pour Aliou Cissé et ses hommes pour le Qatar sera, d'abord, de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Mamadou Diop stagiaire