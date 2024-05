Turquie-Sénégal

L’ambassade de la République de Turquie au Sénégal a annoncé la tenue de la 3e édition de la Semaine de la cuisine turque au Sénégal. Pendant une semaine, le pays présente au monde la richesse de sa gastronomie à travers la diversité des saveurs de ses mets distincts. Ainsi, dans le cadre de la Semaine de la cuisine turque au Sénégal, un dîner spécial a été organisé, vendredi dernier, par l'ambassadeur en collaboration avec l’institut culturel turc Yunus Emre de Dakar, marquant le lancement.

Placé sous le sceau de la célébration de mille ans de cultures et traditions, d'héritage social et d'histoires, l'événement a pour thème, cette année “Cuisine turque durable, saine, traditionnelle, sans déchets”. Les Sénégalais ont ainsi découvert des recettes savoureuses et spéciales d’une cuisine qui se veut intemporelle, mêlant traditions multiséculaires et philosophie contemporaine du "zéro déchet". En effet, pour cette 3e édition, la Turquie invite le monde à un voyage culinaire à l’ouest du pays avec la mise à l’honneur des saveurs de la mer Égée, une délicieuse fusion entre histoire, culture et nature.

...La côte égéenne de la Turquie, dit-on, est célèbre pour ‘’ses magnifiques paysages de vert et de bleu, sa riche histoire profondément enracinée ainsi que sa culture alimentaire saine". D’ailleurs, en 2010, l'Unesco a reconnu la diète méditerranéenne comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ces régions côtières sont réputées pour leurs légumes tels que les artichauts et les courgettes ainsi que pour leurs herbes locales et l'abondance de leurs fruits de mer. La région égéenne est également connue pour ses oliviers centenaires donnant des huiles qui, pour les spécialistes, renfermeraient le secret de la longévité.

À noter qu’au Sénégal, le menu a été concocté par le célèbre chef turc Yunus Emre Akkor et son équipe. Akkor est présenté comme un chef cuisinier de renommée internationale. Il est aussi écrivain, conférencier, producteur de programmes de télévision et présentateur de documentaires. Il a été décoré de la médaille de l’Ordre du mérite national de la République de Turquie. Pour rappel, depuis 2022, cet événement est célébré simultanément en Turquie et dans le monde entier sous le leadership de S. E. la première dame Emine Erdoğan, sous les auspices de la présidence de la République de Turquie et avec le soutien du ministère de la Culture et du Tourisme.