La flambée des cas positifs de Covid-19 ne laisse pas indifférente la structure revendicative des étudiants de Sanar. La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) est montée au créneau pour exiger des mesures sécuritaires et sanitaires préalables avant toute prolongation des enseignements jusqu'au 14 août prochain. D'ailleurs, en guise d'avertissement, elle a décrété une cessation des activités pédagogiques pour 24 heures renouvelables.

Il n'y a pas eu de cours, hier, dans les amphithéâtres de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. C’est suite à la grève de 24 heures renouvelables, décrétée par les étudiants de Saint-Louis. La Coordination des étudiants de Saint-Louis proteste ainsi contre la décision des autorités internes de prolonger les enseignements jusqu'au 14 août sans des mesures sanitaires préalables.

"La Cesl se désole de la décision irresponsable et inconvenante que les autorités internes ont prise lors de l'Assemblée de l'université, à savoir de continuer les enseignements jusqu'au 14 août sans assurer la sécurité sanitaire de l'étudiant", lit-on dans un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’.

Le souvenir des nombreux malades atteints de la Covid-19, lors des premières vagues de la pandémie dans les rangs des étudiants, est toujours vivace dans les esprits, d’après eux. C’est pourquoi tous les points de la plateforme revendicative de la Cesl portent sur la sécurité sanitaire dans les campus social et pédagogique. Ces étudiants réclament, tel que mentionné dans leur communiqué, la ‘’remise en place du dispositif sanitaire installé lors de la première vague dans les deux campus ; l’installation de centres de dépistage, d'hospitalisation et de vaccination propres à l'université Gaston Berger ; la distribution permanente de masques et de gels aux étudiants dans des points relais qui restent à définir, ainsi que la désinfection totale des campus social et pédagogique".

Pourtant, si les étudiants exigent le renforcement des mesures sanitaires dans les campus, leurs comportements face à la pandémie laissent à désirer. Sur le terrain, peu d'étudiants respectent les gestes barrières, surtout dans le campus social. Les dispositifs de lavage des mains sont ignorés, le port du masque est négligé et la distanciation sociale est foulée aux pieds. Alors qu’un vieux proverbe enseigne que "mieux vaut prévenir que guérir".

Une leçon que devaient bien assimiler les étudiants de Saint-Louis qui ont enregistré dans leurs rangs des cas graves de la Covid-19.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)