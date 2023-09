L’Union internationale des chemins de fer (UIC) a été créée en 1921 et regroupe plus de 200 membres issus de 100 pays répartis sur les cinq continents. Le Sénégal a intégré cette organisation dès son indépendance avec la Régie des chemins de fer du Sénégal et a eu à occuper d’importantes responsabilités au sein de cette organisation. L’UIC a pour objectif de promouvoir le transport ferroviaire à l’échelle mondiale, d’encourager et d’organiser la coopération internationale entre ses membres.

Dans une large mesure, les missions de l’UIC consistent à renforcer la cohérence d’ensemble du système ferroviaire et son interopérabilité, ainsi qu’à stimuler la compétitivité des transports de voyageurs et de fret, de manière à ce que le transport par voie de chemins de fer constitue pour le client le premier choix parmi les modes de transport terrestres. L'objectif est de placer le transport ferroviaire en position compétitive pour relever les défis de la mobilité et du développement durable avec un maximum d’efficacité.

C’est dans ce contexte que l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, selon une note rendue publique, organisent, du 19 au 21 octobre 2023 ce forum pour promouvoir la relance effective et le financement des chemins de fer en Afrique. Cette rencontre, d'après la même source, permettra de réunir l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire (décideurs politiques, représentants des compagnies ferroviaires, des industriels, les organismes techniques, le privé, les partenaires au développement, entre autres) afin d’impulser et redynamiser le développement des chemins de fer en Afrique.

Cette rencontre vise, de manière spécifique, à encourager la prise en main du développement ferroviaire en Afrique, réunir et mobiliser les parties prenantes du secteur ferroviaire, les décideurs politiques, les représentants des compagnies et industries ferroviaires, les organismes techniques, les experts ferroviaires, les économistes, les acteurs clés du financement, identifier les grands projets d’investissement au niveau national et international, identifier les mécanismes de financement, renforcer le partenariat public-privé et développer la coopération entre les Etats à travers le soutien stratégique des projets à vocation régionale et sous-régionale. En termes de résultats attendus du forum, informe-t-on dans le document, il faut retenir une meilleure prise en compte des projets ferroviaires dans les stratégies nationales de développement, meilleure prise en compte des spécifications pour les réseaux africains, appui technique au développement du rail africain, effort en matière de formation, appui à la levée de fonds pour les projets d’investissement, tables rondes sur les opportunités d’investissement dans le ferroviaire en Afrique, notamment des rencontres Be to Be et la signature de conventions de partenariat, mise en relation avec d’éventuels partenaires nationaux et internationaux. L'UIC, en relation avec les organisations régionales (UAC, CEA, CEDEAO, etc.) et les pays membres, va capitaliser les résultats du forum pour l’élaboration d’un guide sur le financement du ferroviaire et son importance dans la structuration du développement en Afrique, mais également l’adoption d’une déclaration de Dakar pour orienter les financements verts dans les projets ferroviaires pour l’atteinte des objectifs de développement durable.