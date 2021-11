Universite Matam

Une délégation de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, conduite par le Recteur Ahmadou Aly Mbaye, a séjourné à Matam les 27 et 28 octobre 2021. Selon un communiqué de l’Ucad reçu hier à EnQuête, plusieurs activités ont été au menu, notamment un Comité régional de développement (CRD) sur la pré­figuration de l’Université Souleymane Niang de Matam.

‘’L’université de Matam étant placée sous tutelle académique de l’Ucad, le Recteur a mis en place un comité scientifi­que composé d’experts reconnus chacun dans son domaine. Pendant des mois, une réflexion a été menée sur ce que doit être cette future université du Nord. Le CRD était donc une occasion pour le Pr Ahmadou Aly Mbaye de partager les propositions du comité scienti­fique. Un exercice qui lui a valu les félicitations du ministre de l’Enseignement supérieur pour la qualité du travail’’, lit-on dans le document.

...D’après la même source, parmi les propositions, il a été relevé le démarrage des activités pédagogiques de l’université en octobre 2024. Il a été aussi retenu de créer 5 écoles en lieu et place de facultés. Il s’agit d’une école en Agro-Bio-science, pastoralisme, alimentation durable, une autre en Sciences de la Santé, une troisième en Tourisme, Artisanat, Architecture et Urbanisme, une quatrième en Sciences sociales et humanités et une dernière en Sciences et intelligence arti­ficielle.

"Nous voulons un mélange des traditions facultaires et des écoles de génie. Ça veut dire qu'il faut que les apprenants puissent sortir à chaque étape, chercher de l'expérience et revenir au besoin. Les études montrent que les étudiants qui gagnent de l'expérience pratique avant de revenir sont toujours plus mûrs et plus performants que ceux qui terminent le cursus", souligne le Recteur Ahmadou Aly Mbaye.