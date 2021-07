Usa/Sénégal

Le gouvernement du Sénégal et les États-Unis ont tenu, mardi, une revue conjointe du portefeuille de l’USAID au Sénégal, par visio-conférence. Il était question d’évaluer les progrès et les résultats obtenus et échanger sur les défis à relever. La revue annuelle conjointe permet, chaque année, à l’USAID et au gouvernement sénégalais de faire le point sur l’état d’avancement de l’exécution des projets financés par le peuple américain à travers l’USAID.

‘’Notre partenariat bilatéral s’inscrit dans un contexte visant l’émergence économique du Sénégal à l’horizon 2035 et intervient plus particulièrement dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la croissance économique et de la promotion de la démocratie, ainsi que de la gouvernance et de la paix. Ces différents domaines recoupent les trois axes stratégiques du Plan Sénégal émergent‘’, a fait savoir le ministre de l’Economie. L’USAID et le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, ont signé, en début d’année, quatre accords bilatéraux pour un total de 333 milliards de francs CFA (600 millions de dollars) dans le cadre de la nouvelle stratégie pour les cinq prochaines années.

...Par ailleurs, la revue a mis en exergue l’alignement des programmes de l’USAID sur les priorités du gouvernement du Sénégal, notamment le Plan de relance de l’économie et le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes. Pour sa part, le directeur de l’USAID, Peter Trenchard, a rappelé que l’appui du peuple américain est stratégiquement lié à la vision de développement du Sénégal, telle que présentée dans le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré du Sénégal (Pap2A). Il indique que ‘’la revue conjointe de cette année a offert l’opportunité d’illustrer un partenariat productif et équitable, mutuellement respectueux, qui continue à évoluer et profite à la fois au Sénégal et aux États-Unis’’. L’événement a connu également la participation de l’ambassadeur américain à Dakar, Dr Mushingi, et s’inscrit dans le sillage de la célébration du 60e anniversaire de l’USAID au Sénégal. Les parties prenantes ont, en outre, évoqué les réformes majeures qui doivent accompagner les activités pour un développement durable et inclusif.